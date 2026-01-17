正月に飾る鏡餅（⇒次へ）


【画像を見る】お餅が溶けてみかんが落ちそ、う…！？かわいすぎる鏡餅

思わず「かわいい！」「一生見ていられる」と声が漏れてしまう投稿が、Instagramで話題になっています。

鏡餅に扮した11か月の男の子。

年賀状用に撮影していたはずが、ぬくぬくのブランケットに包まれ、だんだんと”溶けていく”姿に、20万を超える「いいね」が集まりました。

■心までとろけそうなかわいいお餅

話題になったのは、𝗆𝗂𝗇𝖺𝗆𝗂 ｜ 姉弟ママ（@hiromina_baby）さんの投稿です。

minamiさんが、年賀状用に写真を撮っていたときのこと。

息子の”りくくん”は、てっぺんにみかんが乗った鏡餅の被り物をかぶり、ふかふかの白いブランケットに包まれ、まさに“鏡餅そのもの”の姿に変身していました。

鏡餅に変身した赤ちゃん（⇒次へ）


ブランケットの中は、丸みを出すためにバスタオルが詰められており、そのぬくもりで、りくくんは次第にぽかぽかと暖かくなってきた様子。

眠くなってきたお餅くん▶ウトウトしてきて…（⇒次へ）


時間が経つにつれて、目はとろんとし、気づけば頭の上のみかんも少しずつ傾き始めます。

だんだん傾いてきた▶表情が…！？（⇒次へ）


白目になるほど眠い▶ついに…（⇒次へ）


白目になりながら必死に眠気と戦っていたりくくんでしたが、ついに力尽き、目を閉じたままこてんと眠ってしまいました。

溶けたお餅くん▶可愛い季節の写真も（⇒次へ）


体を傾けてすやすや眠る姿は、まるでとろけてしまったお餅のよう。

その愛らしすぎる姿に、「可愛すぎて何度も見た！」「どうして”いいね”は1回しか押せないの？」といった声が相次ぎました。

投稿への反響についてminamiさんに話を聞くと、一番驚いたのはご両親だったそう。

「たまたま撮った記念に投稿したのですが、こんなにいいねされたことないので、母が一番驚いていました」と振り返ります。

特に印象に残っているコメントについて尋ねると、「お餅の他に雪見だいふくや雪だるまのキャラクターにも見えると言ってもらったことや、動画のQRコードを年賀状に載せてみたら？と提案してもらったのがおもしろい発想で、コメントをもらって嬉しくなりました」と教えてくれました。

投稿をきっかけに生まれた、そんなあたたかなやり取りにも、思わずほっこりしてしまいます。

■季節の写真に写る、家族のあたたかな時間

今回のお餅コスチュームは年賀状用の写真だったとのことですが、これまでどんな仮装をしたのかも聞いてみました。

「毎年干支のコスチュームを着せることが多いのですが、お餅アイテムがちょうど販売されると知って今年はお餅で行こうと思いました（笑）」とminamiさん。

コメント欄でも、年賀状用の写真にぴったりだと絶賛されていたのが印象的でした。

minamiさんの投稿には、りくくんの月齢フォトや、季節ごとの写真も多く並びます。

12月には、「あわてんぼうのサンタクロース」に扮したりくくんの寝相アートも登場。

白いシャツに赤いズボンと帽子を合わせ、小さなサンタクロースになったりくくんが、大きな袋を担いで慌てているようにも見えます。

あわてんぼうのサンタクロース▶寝返りを打つと…（⇒次へ）


この衣装は、りくくんのお姉さん・なーちちゃんが歌う「あわてんぼうのサンタクロース」をきっかけに選んだのだそうです。

小さなサンタクロース▶月齢フォトも（⇒次へ）


小さなサンタクロースの姿に「癒された」「天使」という声が寄せられました。

また、りくくんの11ヶ月の月齢フォトでは、撮影の裏側ものぞくことができます。

それは、ヤギ耳のニット帽を被ったりくくんが、抱きかかえられて「11month」と書かれたカードの前でほほえんでいる投稿。

ヤギ耳のニット帽をかぶってスマイル▶写真撮影の裏側は…（⇒次へ）


実は、月齢フォトはパパがりくくんを抱っこして撮影しているそうですが、このときはなんと鏡餅の被り物をかぶって参加していたそうです。

パパが抱っこして撮影▶ほっこり姉弟の様子も（⇒次へ）


一枚一枚の写真の裏側には、ご家族のあたたかな時間と、仲の良さが映し出されていました。

■仲良しのお姉ちゃんと一緒に…

minamiさんに最近のお子さんたちの様子を聞いてみると、「最近はよく姉弟で遊んでいます。お姉ちゃんが作ったブロックやおままごとを弟に壊されて、ぷりぷり怒りながらも、結局2人で一緒に遊んでいます」と微笑ましい日常を教えてくれました。

ピクニックの投稿からも、りくくんとなーちちゃんの仲の良さが伝わってきます。

公園でレジャーシートを広げ、お弁当を囲む二人。

仲良くピクニックランチ▶お姉ちゃんが弟くんに…（⇒次へ）


サンドイッチを早々に食べ終えたなーちちゃんが、自分のおやつのたまごボーロを、りくくんにおすそ分けしている姿が印象的です。

たまごボーロをおすそ分け▶お姉ちゃんも変身しちゃう！？（⇒次へ）


冒頭で紹介した、お餅に扮したりくくんの写真にも、姉弟そろって写っている一枚があります。

二人並んでカメラを見つめる表情は、どちらもとてもいいお顔です。

キュートなお餅姉弟▶（次画像から保育園児のおもしろエピソードが満載！『保育士でこ先生』が読めます））


見ているこちらまで、あたたかな気持ちにしてくれる投稿でした。

■思わず笑顔になる子供たちの成長

minamiさんの投稿には、お子さんたちの成長の瞬間と、家族で過ごすあたたかな時間が丁寧に記録されています。

インタビューの最後には、「最後まで読んでくださりありがとうございます。Instagramも覗いてもらえたら嬉しいです」とメッセージを寄せてくれました。

思わず笑顔になったり、ほっと心が和んだりする写真が並ぶminamiさんのInstagram。

ぜひほかの投稿ものぞいてみてください。

文＝川端恵