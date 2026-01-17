JBL Flip 6 ブラック

　「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　JBL Flip 6 ブラック

JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL CHARGE5 ブラック

JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　Portable Wireless Speaker SOUND BUMP ミッドナイトブルー

SP-S15BTB（RADIUS）

4位　JBL GO 4 ブラック

JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　Soundcore Motion 100 スペースグレー

A3133N11（Anker）

6位　Smaly AIR mini SPEAKER グリーン

YNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）

7位　JBL CHARGE5 ブルー

JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）

8位　JBL GO 4 ファンキーブラック

JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）

9位　デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト

AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）

10位　JBL CHARGE5 グレー

JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。