JBL Flip 6が首位！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/1/17
「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 Portable Wireless Speaker SOUND BUMP ミッドナイトブルー
SP-S15BTB（RADIUS）
4位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
5位 Soundcore Motion 100 スペースグレー
A3133N11（Anker）
6位 Smaly AIR mini SPEAKER グリーン
YNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）
7位 JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
8位 JBL GO 4 ファンキーブラック
JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）
9位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）
10位 JBL CHARGE5 グレー
JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 Portable Wireless Speaker SOUND BUMP ミッドナイトブルー
4位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
5位 Soundcore Motion 100 スペースグレー
A3133N11（Anker）
6位 Smaly AIR mini SPEAKER グリーン
YNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）
7位 JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
8位 JBL GO 4 ファンキーブラック
JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）
9位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）
10位 JBL CHARGE5 グレー
JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。