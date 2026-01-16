¡ÖHUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à-¡×¤Î¡ÖNintendo SwitchÈÇ ¥¹¥êー¥ÖÉÕ¤Ver.¡×¤È¡Ö¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ¿·¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¡×¤¬4·î24ÆüÈ¯Çä·èÄê
¡¡¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡È¶Ë¸Â¡É¤È¡ÈÀäË¾¡É¤ÎADV¡ÖHUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à-¡×¤Î¡ÖNintendo SwitchÈÇ ¥¹¥êー¥ÖÉÕ¤Ver.¡×¡Ê²Á³Ê¡§7,700±ß¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ¿·¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¡×¡Ê²Á³Ê¡§10,000±ß¡Ë¤ò4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖHUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à-¡×¤Ï¡¢100Æü´Ö¤Î³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡ÖHUNDRED LINE¡×¤ÈºÇ½é¤Î100ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Á¤ËË¬¤ì¤ë2ÅÙÌÜ¤Î100Æü´Ö¤ò²á¤´¤¹¡ÖHUNDRED LINE 2¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö1&2¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡£º£²óÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÖNintendo SwitchÈÇ ¥¹¥êー¥ÖÉÕ¤Ver.¡×¤È¡Ö¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ¿·¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¡×¤Ï¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓAmazon¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÆü1·î16Æü¤è¤êÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖHUNDRED LINE 2¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¿·CM¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¾®¾¾ºêÎà»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¿·CM¤Ï¡ÖHUNDRED LINE 2¡×¤ÎÊª¸ì¤Î°ìËë¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡ØHUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à-¡Ù¡ÖHUNDRED LINE 2¡×30ÉÃCM¡Û
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖHUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à-¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£1·î17Æü0»þ¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢Á´112¶Ê¤ÎËÄÂç¤Ê³Ú¶Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¡¦¹âÅÄ²í»Ë»á¤Ë¤è¤ë¸·Áª¤·¤¿³Ú¶Ê¤ª¤è¤ÓÇÛ¿®ÈÇ¤ËÌ¤¼ýÏ¿¤Î¥²ー¥àËÜÊÔ·àÃæ²Î¤ò´Þ¤à·×88¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CDÈÇ¤¬4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖNintendo SwitchÈÇ ¥¹¥êー¥ÖÉÕ¤Ver.¡×¡õ¡Ö¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ¿·¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNintendo SwitchÈÇ ¥¹¥êー¥ÖÉÕ¤Ver.¡×
²Á³Ê¡§7,700±ß
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥²ー¥àËÜÊÔ¡¢¡ÖHUNDRED LINE 2¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö
¡ÖHUNDRED LINE 2¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö
¡Ö¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ¿·¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¡×
²Á³Ê¡§10,000±ß
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥²ー¥àËÜÊÔ¡¢¡ÖHUNDRED LINE 2¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö
¡ÖHUNDRED LINE 2¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥Ã¥ÈÇó²¡¤·´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÊÀ¡ÌîÂó³¤¡¢Áó·î±Ò¿Í¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ À½ÉÊ¾ðÊó
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÈÇ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖHUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à- Original Soundtrack¡×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë0»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓSteam
²Á³Ê¡§¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½
³Ú¶Ê¿ô¡§112¶Ê
¢¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
¢¢Steam¤Î¥Úー¥¸
¢¨SteamÈÇ¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥À¥à (Flute Ver.)¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á´111¶Ê¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¡ØHUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à- Original Soundtrack¡Ù»îÄ°Æ°²è¡Û
CDÈÇ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖHUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à- Original Soundtrack Director's Edition¡×
È¯ÇäÆü¡§4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
²Á³Ê¡§5,500±ß
»ÅÍÍ¡§CDÁ´4ËçÁÈ¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¼ýÏ¿³Ú¶Ê¿ô¡§88¶Ê
½é²ó»ÅÍÍÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·SD¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¦¾®¾¾ºêÎàÉÁ¤²¼¤í¤·»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¡CDÈÇ¤Ë¤Ï¹âÅÄ²í»Ë»á¤Ë¤è¤ëÁ´¶Ê¥³¥á¥ó¥È¤äÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½é²ó»ÅÍÍÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¾®¾¾ºêÎàÉÁ¤²¼¤í¤·»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£1·î16Æü°Ê¹ß¡¢¼è¤ê°·¤¤Ë¡¿Í¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
Å¹ÊÞ¶¦ÄÌÆÃÅµ
ÉÁ¤²¼¤í¤·SD¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢Amazon(¡Ú¥áー¥«ーÆÃÅµ¤¢¤ê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý)¡¢HMV¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹(ÆÃÅµÉÕ¤¥«ー¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý)
¡ÚÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¡Û
¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¤ß¤Ë¤ß¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2¸Ä¥»¥Ã¥È(À¡ÌîÂó³¤/Áó·î±Ò¿Í)
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥È(¶å½½¶åº£ÇÏ/¶å½½¶å²á»Ò)
¡¦¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯):´Ì¥Ð¥Ã¥¸(ÌÌ±ÆÏÄ)
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÅµ¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
