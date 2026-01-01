¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ÏËÜÆü1·î16ÆüÈ¯Çä
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆËÜÆü1·î16Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï510±ß¤è¤ê¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì¡£Âè1ÃÆ¤Ï1·î16Æü¤«¤é1·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤Ï1·î23Æü¤«¤é1·î29Æü¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³ÆÃÆ3¼ïÎà¤Î¹ç·×6¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î30Æü¤«¤é¤ÎÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Á´8¼ï¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ºß¸Ë¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²áµî¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³ÆÃÆ¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡ÚÂè1ÃÆ¡§1·î16Æü～22Æü¡Û
¡¦¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×
¡¦¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¡¦¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¡ª¡×
¡¦¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¡ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×
¡¦¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥«ー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤À¥¾¡ª¡×
¡¦¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤æ¤á¤ß¤ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¡¦Âè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Á´6¼ï¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä
¢¨ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢²áµîÈÎÇä¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ãÅù¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡ÚÂè1ÃÆ¡§1·î16Æü～22Æü¡Û
¡¦¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥È·¿ ¤³¤â¤Î¤¤¤ì¡×
¡¦¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¤³¤í¤³¤í¥«ー¥È¡×
¡¦¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¼ª¤¬¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿ ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¥¥ã¥Ã¥×¡×
¡¦¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¤È¤±¤¤·¿¥á¥â¥¹¥¿¥ó¥É¡×
¡¦¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥Ù¥ìーË¹¤¸¤ç¤¦¤®¡×
¡¦¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¤Ê¤«¤è¤·¥Õ¥©ー¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡×
¡¦Âè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Á´6¼ï¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä
¢¨ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢²áµîÈÎÇä¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ãÅù¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦£Á£Ä£Ë
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387