¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥±¥¹¥±ÂçÃÀ°áÁõ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦¡ª¡¡SNS¤ÇÇ®¶¸¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ
¥»¥ê¥¨AÂè20Àá¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÂÐÀï¤·2¡¾2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¸½ºß¥»¥ê¥¨A¤Ï¼ó°Ì¤«¤é4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ö¤Ç5¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¼ó°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È3°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÂÐÀï¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ØDAZN¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ì¥ª¥Î¡¼¥é¡¦¥¤¥ó¥«¥ë¥É¥Ê»á¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥«¥ë¥É¥Ê»á¤Ï¥¹¥±¥¹¥±¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¡£Ìó143Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò½¸¤á¤ë¼«¿È¤Î¡ØInstagram¡Ù¤Ç¤Ï¸½ºß6.5Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È636·ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö½÷¿À¤¬ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£