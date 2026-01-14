この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が全体像を整理！『不動産価格が高騰しているエリアはもう狙うな！2026年から不動産投資を始める人に必見の投資戦略を教えます！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで「不動産価格が高騰しているエリアはもう狙うな！2026年から不動産投資を始める人に必見の投資戦略を教えます！」と題した動画を公開。これから不動産投資を始める人が富裕層になるために押さえるべき5つのポイントを解説した。



木村氏はまず、不動産投資を始めるにあたり多くの人が抱く「いつ始めれば良いのか」「新築と中古はどちらが良いのか」「都心と郊外はどちらを選ぶべきか」といった疑問に言及。これらの問いに答える形で、5つの重要なポイントを順に説明した。



1つ目のポイントは「始めるタイミング」。多くの人が都心の価格高騰に注目しがちだが、木村氏は「都心と郊外は全く別の話」と指摘。郊外の物件価格は、海外投資家が牽引する都心とは異なり、国内の投資プレイヤー数の増加によって緩やかに上昇しているという。そのため、「今やらないともったいない」と、早めの参入を推奨した。



2つ目は「新築か中古か」。木村氏は両者のメリット・デメリットを比較。新築は価格が高く利回りが低い一方、融資が出やすく運営が楽という特徴がある。対して中古は、価格が安く高利回りが狙えるが、融資や修繕、入居付けで知識や工夫が求められる。氏は「どちらが良いかではなく、それぞれのデメリットを理解し、それを潰す学びをすればどちらでも成功できる」と語る。



3つ目は「都心と郊外はどちらが良いか」。これについては「郊外じゃないと良い数字の物件は買えない」と断言。多くの人が自宅を郊外に構えている事実を挙げ、「なぜ不動産投資となると都心のど真ん中を選ばなきゃいけないのか」と、固定観念に疑問を呈した。



4つ目は「融資」。物件探しから始める人が多いが、木村氏は「金融機関の情報を先にリサーチするべき」と強調。自身が利用できる金融機関や融資の条件を把握してから、それに合う物件を探すのが正しい順序だと解説した。



最後のポイントは「出口戦略」。これは物件をどう売却するかという視点だ。氏は「売却時の価格は物件の価値だけでなく、化粧（見せ方）によっても変わる」と述べ、外壁塗装のタイミングを満室経営と合わせるなど、売却から逆算した運営の重要性を説いた。



動画を通して木村氏は、不動産投資で成功するには、個別の要素だけでなく、タイミングから出口戦略までの一連の流れを理解し、必要な知識を学ぶことが不可欠であると結論付けた。