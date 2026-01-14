新大関としてエースに名乗りを上げた――。昨季は13勝で勝率第1位の初タイトルを獲得したソフトバンクの大関友久投手（28）が13日、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレを公開した。昨季まで2年連続開幕投手だった有原航平投手（33）の日本ハム移籍決定後、投げ合いを誓い合ったことを明かし、2023年以来2度目の開幕投手にも意欲を示した。新たにツーシームを改良中で例年より早く12月中にブルペン入り。15勝超えを狙う。

日本ハムに移籍した有原の会見が行われた同日。自主トレ公開後、大関は燃えていた。右腕の古巣復帰決定直後にみずほペイペイドームで再会した際の男の約束を明かした。

「有原さんと“投げ合えたら楽しみ”と一緒に話をして。試合ではお互いに集中して投げるけど、今はそんな試合があったらいいなと」。何かの因果か背番号は「47」と「74」。数字も話題になりそうな投手戦へ向けて「互いに9回まで投げ合えたら最高じゃないですかね」と笑った。

今季は2年連続の開幕投手だった有原が14勝で連続最多勝、大関は13勝で勝率第1位のの初タイトルをつかんだ。そんな追いかけ続けたい先輩右腕が、北の大地へ。左腕には責任感が芽生えた。

「チームとして痛手。優勝するのはさらに簡単ではなくなった。そこを自分がさらにパワーアップしてしっかり補えるように。その気持ちです」

エースが抜け、現段階で3月27日の日本ハムとの開幕戦でみずほペイペイドームの真っさらなマウンドに立つ先発投手の座は白紙だ。当然、立候補した。「23年に1度、やらせてもらっていい投球（7回無失点）ができた。チームの1試合目は充実感があった。もし任されたら喜んでしっかり投げる」。2度目の大役へ、例年は控える12月にブルペン入りし、準備を早める。

さらに有原も得意とするツーシームの本格改良にも着手。「今までの握りや意識を変えて、フォークよりも速くてシンカーのように変化できたら。三振、空振りが取れる球になってくれれば」。打たせて捕るタイプだが、新境地を開きモデルチェンジを図っていく。

目標は「仮説」と前置きしたが「個人としては15、16勝のイメージでパフォーマンスしたい。新しい自分というかアップデートした自分で今年は臨みたい」と目指す道は明確。充実の左腕が開幕から飛ばす気は満々だ。 （井上 満夫）