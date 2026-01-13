Wonjungyoから保湿しながらメイクキープを叶える「ウォンジョンヨ アクアグルー プライマー N」発売

Wonjungyo（ウォンジョンヨ）は1月14日、メイクキープ下地「ウォンジョンヨ アクアグルー プライマー N」（2,200円）を発売します。

■5種のセラミドでうるおいながら1日中メイクを密着キープ

同商品は、メイクキーププライマーに保湿機能を搭載したアイテム。ウォン・ジョンヨ氏の「乾燥が気になる方向けに、お肌にしっかりとうるおいを与えてメイクキープを叶えるアイテムを開発したい」という想いから誕生した、うるおいのヴェールでお化粧持ちをアップさせる万能下地です。

肌にピタッと密着し、まるで“メイクの接着剤”のように、朝に仕込むと夕方になってもメイク崩れしにくくなる革命下地として、SNSを中心に話題になりました。

そんな大人気アイテムが、ご好評いただいている使用感はそのままに、新たに5種のセラミド（セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP）を配合してリニューアル！ 乾燥肌にうるおいを与えながら、1日にわたり密着させながらメイクのキープを叶えます。

さらに、皮脂吸着パウダーと皮脂固化パウダーにより、汗や皮脂をブロックし、化粧崩れを防ぎます。

また、見た目もブルーのパッケージからウォンジョンヨのブランドカラーでもあるピンクに変わり、よりかわいらしい見た目に。

汗ばむ夏時期のメイク崩れ防止のために仕込む下地として使っていただくことが多かったアクアグループライマーですが、実は乾燥が気になる冬時期にこそお使いいただきたいアイテム。新しくなった「アクアグループライマー N」で、冬時期のメイクをお楽しみください！

■商品概要

商品名：ウォンジョンヨ アクアグルー プライマー N

価格：2,200円

取扱い：ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー（一部店舗除く）

（フォルサ）