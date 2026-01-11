ミッキーマウスと東京ばな奈が描く5周年の恋物語♡幻想スイーツ新作
東京ばな奈とディズニーが贈る「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が、誕生5周年を迎えました。その記念として描きおこされた幻想的なアート「スターライトセレナーデ」から、待望のスペシャルアイテム第2弾が登場。バラ色の星空の下、ミッキーマウスとミニーマウスが織りなすロマンティックな世界観は、スイーツの枠を超えたときめきを届けてくれます。記念イヤーにふさわしい、心まで甘く満たされるラインナップに注目です♡
恋するミッキーが主役の限定ショコラサンド
©Disney
『スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、甘くとろけるバナナミルクシェイク味のショコラを、軽やかなラングドシャクッキーでサンドした一品。
10枚入ボックスは、星を集めたハートをミニーマウスに贈るミッキーマウスを描いた特別デザインで、パール加工が月明かりのような上品な輝きを添えています。
4枚入はスマートフォンサイズのスペシャル缶入りで、オーロラ加工が幻想的な雰囲気を演出。※お菓子の絵柄や個包装のデザインはランダムです。1箱に全てそろわない場合がございます。
スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入
©Disney
価格:1,398円
スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入
©Disney
価格:1,150円
缶サイズ:約11cm×8cm×5cm
クリスピー・クリーム・ドーナツのバレンタイン限定ミニボックスが登場♡
飾って使える♡心ときめく限定グッズ
©Disney
描きおろしアートを使用したオリジナルグッズも全4種登場。
スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入ポーチセット
©Disney
価格:2,200円
スターライトセレナーデ/ポーチ
©Disney
価格:990円
©Disney
ポーチはスペシャル缶とお揃いのデザインで、裏面にはミッキーマウスとミニーマウスのサイン入り。
スターライトセレナーデ/アクリルキーホルダー
©Disney
価格:850円
スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入アクリルキーホルダーセット
©Disney
価格:1,850円
アクリルキーホルダーは3種セットで、シェアして楽しめます。
スターライトセレナーデ/ショッピングバッグ
©Disney
価格:990円
©Disney
©Disney
ショッピングバッグはマチ付きで実用性も高く、オーロラ加工がきらりと輝く仕上がり。
スターライトセレナーデ/バスタオル
©Disney
価格:1,980円
©Disney
大判サイズのバスタオルは、日常に夢のようなひとときを添えてくれます。
通販限定のコンプリートセットも登場
公式通販では、全4種のグッズをまとめた〈通販限定〉グッズコンプリートセットを用意。直営店舗では手に入らない特別なセットは、コレクション派にも嬉しい存在です。※直営店舗での販売はございません。
〈通販限定〉スターライトセレナーデ/グッズコンプリートセット
価格:4,500円
※表示の価格は参考小売価格です。
5周年の星空に、甘い想いをのせて
ミッキーマウスとミニーマウスが紡ぐ「スターライトセレナーデ」は、5周年の感謝と愛が詰まった特別なコレクション。
食べて美味しく、飾ってときめくショコラサンドとグッズは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。
バラ色の星空が広がるこの季節だけの物語を、ぜひ東京ばな奈と一緒に楽しんでみてください♪