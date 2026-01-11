ミッキーマウスと東京ばな奈が描く5周年の恋物語♡幻想スイーツ新作

東京ばな奈とディズニーが贈る「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が、誕生5周年を迎えました。その記念として描きおこされた幻想的なアート「スターライトセレナーデ」から、待望のスペシャルアイテム第2弾が登場。バラ色の星空の下、ミッキーマウスとミニーマウスが織りなすロマンティックな世界観は、スイーツの枠を超えたときめきを届けてくれます。記念イヤーにふさわしい、心まで甘く満たされるラインナップに注目です♡

恋するミッキーが主役の限定ショコラサンド

©Disney

『スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、甘くとろけるバナナミルクシェイク味のショコラを、軽やかなラングドシャクッキーでサンドした一品。

10枚入ボックスは、星を集めたハートをミニーマウスに贈るミッキーマウスを描いた特別デザインで、パール加工が月明かりのような上品な輝きを添えています。

4枚入はスマートフォンサイズのスペシャル缶入りで、オーロラ加工が幻想的な雰囲気を演出。※お菓子の絵柄や個包装のデザインはランダムです。1箱に全てそろわない場合がございます。

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入



©Disney

価格:1,398円

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入



©Disney

価格:1,150円

缶サイズ:約11cm×8cm×5cm

クリスピー・クリーム・ドーナツのバレンタイン限定ミニボックスが登場♡

飾って使える♡心ときめく限定グッズ

©Disney

描きおろしアートを使用したオリジナルグッズも全4種登場。

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入ポーチセット

©Disney

価格:2,200円

スターライトセレナーデ/ポーチ

©Disney

価格:990円

©Disney

ポーチはスペシャル缶とお揃いのデザインで、裏面にはミッキーマウスとミニーマウスのサイン入り。

スターライトセレナーデ/アクリルキーホルダー



©Disney

価格:850円

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入アクリルキーホルダーセット



©Disney

価格:1,850円

アクリルキーホルダーは3種セットで、シェアして楽しめます。

スターライトセレナーデ/ショッピングバッグ



©Disney

価格:990円

©Disney

©Disney

ショッピングバッグはマチ付きで実用性も高く、オーロラ加工がきらりと輝く仕上がり。

スターライトセレナーデ/バスタオル



©Disney

価格:1,980円

©Disney

大判サイズのバスタオルは、日常に夢のようなひとときを添えてくれます。

通販限定のコンプリートセットも登場

公式通販では、全4種のグッズをまとめた〈通販限定〉グッズコンプリートセットを用意。直営店舗では手に入らない特別なセットは、コレクション派にも嬉しい存在です。※直営店舗での販売はございません。

〈通販限定〉スターライトセレナーデ/グッズコンプリートセット

価格:4,500円

※表示の価格は参考小売価格です。

5周年の星空に、甘い想いをのせて

ミッキーマウスとミニーマウスが紡ぐ「スターライトセレナーデ」は、5周年の感謝と愛が詰まった特別なコレクション。

食べて美味しく、飾ってときめくショコラサンドとグッズは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。

バラ色の星空が広がるこの季節だけの物語を、ぜひ東京ばな奈と一緒に楽しんでみてください♪