「小さな会社にふさわしい待遇に下げろ！」優良企業を徹底的に破壊した新社長の暴挙　「優秀な社員たちが次々と辞めていきました」

会社のトップが変われば、経営方針はもちろん、社員の待遇も劇的に変わることは珍しくない。

投稿を寄せた50代男性（事務・管理）も、かつて誇りを持って働いていた会社が、理不尽な理由で変貌していく様子を目の当たりにしたようだ。これは、以前勤めていた「社員数50名ほどの中小企業」での出来事だという。社長は厳しい人だったが、

「従業員一人あたり1000万円を超える利益を出すほどの優良企業でした」

と振り返った。当時、人事責任者だった男性は誇りを持って採用活動に励み、その甲斐もあって、社員は徐々に増えていった。だが、親会社が変わった途端、状況は一変する。（文：天音琴葉）

「待遇の改悪が次々と行われました」

新しく派遣されてきた社長は、次のように言い放ったのだ。

「給与や福利厚生が会社の規模に合っていない。小さな会社にふさわしい待遇に変えるべきだ！」

利益がしっかり出ているのであれば社員に還元しても問題なさそうだが、この新社長は真逆の考えだった。そこからは、それまでの優良企業としての面影を消し去るような惨状が続いた。

「待遇の改悪が次々と行われました。利益の大半は、株主がさまざまな手段で吸い上げる形となり、その結果、苦労して採用した優秀な社員たちが次々と辞めていきました」

会社の利益を支えていた社員たちを蔑ろに。当然の如く、組織は崩壊へと向かっていった。

「自分自身が働き続けたいと思えない会社」で採用を続ける苦悩

人事責任者という立場上、会社の方針に従って制度を変えていかなければならない苦しみは相当なものだっただろう。男性は当時の葛藤をこう明かしている。

「泥棒の片棒を担ぐような不利益変更（編注：労働条件を従業員にとって不利な内容に一方的に変更すること）の調整をしたり、自分自身が働き続けたいと思えない会社で、心にもない言葉を並べて採用活動を続けることに耐えられず、退職を決意しました」

自らの誇りを守るために身を引く道を選んだ男性。その後、無事に新天地を見つけたようだ。現在は「機械設備メーカーの企画管理部門」で働いており、「年収850万円」だという。

「現在は、少しでも利益を増やして従業員に還元したいと真剣に取り組むオーナーの会社で、非常にやりがいを感じながら働いています」

