株式会社北の達人コーポレーションの代表取締役社長・木下勝寿氏が、YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」の動画に出演。就活生の悩みに答える中で、多くの学生がアピールする「強み」について「学生が言う強みなんていらない」と一刀両断し、採用側が本当に見ているポイントを明かした。



動画では、学歴に自信がなく、自身の強みもわからないという就活生が登場。この悩みに対し、木下氏はまず「学歴と強みって何の関係があるの？」と問いかけ、両者は別軸で考えるべきだと指摘した。



その上で木下氏は、特に社長などが行う最終面接において「学生で『強み』をどうこう言ってる人っていらないなと思う」と持論を展開。「所詮、学生レベルの強み」「まず絶対に通用しない」と厳しい言葉を並べ、社会人と学生では求められるレベルが「10と1000」ほど違うと、その差を強調した。



木下氏によると、現場の社員が行う一次面接と、社長が行う最終面接では判断基準が全く異なるという。一次面接の担当者は「優秀な人を落とす」ことを最も恐れるため、SNSのフォロワー数など、分かりやすい数字で示せる「落としづらい実績」を作ることが有効だと解説。これは一種の「見せかけの強み」で、面接を突破するための戦略だと語った。



一方で、実績がない学生に対しては「今から作ればいい」とアドバイス。例としてSNSで1万人フォロワーを目指すことを挙げ、その過程でPDCAサイクルを回し、マーケティングの視点を養うこと自体が、どんな仕事にも通じる学びになると説明。新卒採用では完成された「経験」よりも、そうした行動から見える「伸びしろ」を重視していると、採用の本質を説いた。



