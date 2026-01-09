【DISNEY SAKURA COLLECTION 2026】 ディズニーストア店舗：1月16日より発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、桜をテーマにした新コレクション「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」をディズニーストア店舗で1月16日より発売する。なお、ディズニーストア一部店舗（※1）とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月13日より（※2）順次発売される。

「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」は、プーさんとピグレットが桜と一緒に風に乗って春を届けるような、やわらかいタッチで描き起こしたアートを用いたコレクション。春の訪れを感じさせるデザインで、キャラクターのまるっとしたフォルムや、淡いピンクの中にさりげなく取り入れたブルーのカラーリングもポイントとなっている。

ラインナップは、つぶらな瞳がキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、お花見で活躍するレジャーシートや保冷バッグなど、春の行楽シーンにぴったりなアイテムがラインナップ。ポーチやミラー、パスケースなど雑貨も展開される。

さらに、マーブルピンクの色味にビジューなどをあしらった桜のモチーフがポイントのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、桜をのせたキャラクターのシークレットフィギュアも登場する。

※1 ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

※2 ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で1月12日（月）12時～1月13日（火）7時の先行販売が行なわれる。

※発売日のディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページより確認できる。

「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」商品の一部を紹介

【ぬいぐるみ】

プーさん ぬいぐるみ 価格：3,800円

イーヨー ぬいぐるみ 価格：3,800円

ランピー ぬいぐるみ 価格：3,800円

【プーさん＆ピグレット ネックピロー 2WAY】

価格：5,300円

【プーさん＆ピグレット ポーチ フラット】

価格：2,400円

【ディズニーキャラクター シークレットフィギュア】

価格：900円

ぬいぐるみ（チップ）（デール） 価格：各4,000円/ ぬいぐるみ（ドナルドダック） 価格：4,400円/ぬいぐるみキーチェーン（スティッチ）価格：2,800円

「うるぽちゃちゃん」から春らしい装いのベイマックスとモチのぬいぐるみが登場！

ベイマックスは、頭にベイマックスをデザインした桜餅をのせたスタイルで、淡いピンクのスカーフにあしらった桜の花びらがポイント。モチは、粒感のある桜餅コスチュームを身にまといユニークで愛らしいデザインに仕上げられている。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ 価格：各1,800円

ビューティーアイテムも登場

桜やさくらんぼといった春らしいモチーフに、ミニーマウスやアリスをデザインしたビューティーアイテムが登場する。ハンドクリームやモイスチャークリーム、ポーチなど日常使いにぴったりなアイテムのほか、ミニーやデイジーダックたちをデザインしたシークレットフェイスマスクも展開される。

【ハンドクリーム さくら ウォーターカラー DISNEY SKIN CARE】

ミニー＆フィガロ 価格：650円

アリス＆ダイナ 価格：650円

【モイスチャークリーム さくら ウォーターカラー DISNEY SKIN CARE】

ミニー＆フィガロ 価格：1,400円

アリス＆ダイナ 価格：1,400円

【ポーチ(S) フラット さくら ウォーターカラー】

ミニー＆フィガロ 価格：700円

アリス＆ダイナ 価格：700円

【ディズニーキャラクター シークレットフェイスマスク 桜 DISNEY SKIN CARE】

価格：350円

(C)Disney (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C)Disney

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。