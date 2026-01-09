あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、1月9日から期間限定で、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」の2種を特別価格110円〜（以下、税込み）で販売します。

【写真】豪華ボリューム！ 「デジタル食事券5000円分」が当たる数量限定メニューも！

スシローは、今年も企業理念「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」を体現し、ユーザーに楽しんでいただけるようにと、今回のキャンペーンを実施。

「特ネタ中とろ」は、マグロならではの香りとうまみ、絶妙な脂のバランスが楽しめます。「濃厚うに包み」は、とろっとした食感と濃厚なうまみを味わうことができます。

同日から、「青森サーモン」を煮切りしょうゆで漬けにしたものと、素材そのものの味を楽しめる「青森サーモン食べ比べ」、メカジキの中とろ2種類を異なる味わいで食べられる「メカジキ中とろ食べ比べ」（ともに260円〜）、馬刺しのねぎとろと、馬刺しの赤身の炙（あぶ）りが同時に楽しめる「馬刺し食べ比べ」（360円〜）をはじめ、「東坡肉（トンポーロー）にぎり」（180円〜）、「天然とろあじ」（180円〜）、「うにクリーミーコロッケ」（200円〜）、「本ずわい蟹の茶碗蒸し」（320円〜）も発売します。

また、数量限定で、デジタル食事券5000円分が抽選で2000人に当たる「お年玉キャンペーン」に応募できるピックが付属する「六福彩り盛り」も新発売。えび、カニ、ウナギなどを使い、学問成就を願う「伊達巻ロール」、健康・長寿を願う「天然車えび」、多くの幸せを願う「明石だこ」、末長い活躍を願う「とろ煮穴子」、家族円満を願う「数の子」、そして「かに身包み 数の子バラコのせ」という縁起の良い6つの「福ネタ」がセットになっています。

「お年玉キャンペーン」では、抽選で当たらなくても、6つの福ネタに紐づいた「福みくじ」（全6種）が楽しめる上、応募者全員に期間中何度も使える5％割引券がもらえます。

※価格は店舗によって異なります。

