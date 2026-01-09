イラン首都テヘランの街頭で政府に対する抗議デモが行われた/Social Media

（CNN）イランの首都テヘランで8日、政府に対する抗議活動が勃発した。経済の低迷と治安部隊による弾圧に憤るイラン国民がテヘランの街路を行進し、神政国家に反対するスローガンを叫んだ。

当局はデモ開始直後、イラン国内のインターネット接続と電話回線を遮断した。インターネット監視団体は、この措置は暴力的な弾圧の前兆だと指摘したが、この遮断措置によってデモの動画投稿が即座に阻止されたわけではない。

少なくとも一部のデモ参加者に関しては、亡命中のレザ・パーレビ元皇太子によるデモへの参加呼びかけに応じた形のようだ。CNNが確認した動画によると、デモ参加者が叫んだスローガンの一つは「これは最後の戦いだ。パーレビは戻ってくる」だった。

直近のデモが展開する中、パーレビ元皇太子はX（旧ツイッター）に激励のメッセージを投稿。イラン国民に「街頭に出て、団結して要求を叫ぶ」よう促した。「イランよ、立ち上がれ！」とも訴えた。

CNNが確認した映像には、イラン各地の都市で大規模な抗議活動が展開され、デモ参加者が道路を封鎖し、首都の路上で放火する様子が映し出されていた。また全国各地で対立するグループがデモを行って結集し、イラン政府への支持と反対をそれぞれ表明するシュプレヒコールをあげる様子も確認された。

この騒乱を受け、トランプ米大統領は8日、治安部隊がデモ参加者を殺害した場合、イランを攻撃するとの警告を改めて表明した。

イランでは何百万人もの人々が猛烈なインフレと通貨暴落に苦しんでおり、そうした不満を背景とした数千人規模の街頭デモが行われている。政府の治安部隊が展開された後、こうしたデモは暴力沙汰に発展した。

先月、テヘランのバザールや大学で組織的な抗議活動として始まったデモは、徐々に全国の都市へと広がっている。専門家によると、指導者も組織もなかったこの運動は、経済と政治に対する抗議活動が絡み合う中で、暴力へ転じたという。

「今回はいつもと違うように感じる。問題は人々の購買力で、実際本当に何も買えないという状況だから」と、匿名を条件に取材に応じた30歳のテヘラン在住男性は語った。「今のところ、物価はほぼ毎時間上昇し続けている。どうなるのか誰にも分からない。誰もが不安を感じている」

専門家らは、現体制に代わる現実的な選択肢がない中で、抗議活動が政権交代を引き起こす公算は小さいと指摘している。しかし広範囲にわたる混乱は、イラン政府が直面している深刻な危機を浮き彫りにしている。

「イランを危機から脱却させる青写真を持った政治指導者が、国内に一人もいない」。米ニューヨーク大学で中東イスラム研究を専攻するアラン・ケシャバルジアン准教授はCNNにそう語った。