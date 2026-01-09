大晦日に放送され、第2部の瞬間世帯最高視聴率が5年ぶりに40％を突破するなど大団円に終わった『第76回NHK紅白歌合戦』。近年は“紅白ばなれ”が叫ばれるなか、巻き返しを見せた。

“NHK放送100年”というだけあって、かつてないほど豪華な顔ぶれを集めたことが功を奏した今回の紅白。白組では、King＆PrinceやSixTONESといったSTARTO ENTERTAINMENT社のグループが2年ぶりに出演するなど、変化も見られた。

果たして、最も視聴者の心を掴んだパフォーマンスを披露した白組アーティストは誰なのか。そこで今回、WEBアンケートツール「Freeasy」にて、今回の「紅白」を見たと答えた1000人中の男女516人を対象に、「よかった白組歌手」「がっかりした白組歌手」についてのアンケートを実施。本稿では、「よかった白組歌手」の結果を紹介する。

まず、第3位は久保田利伸（63）。

日本にブラック・ミュージックやR＆Bを根付かせた魁として「キングオブJソウル」などの異名を持ち、後世の音楽シーンに絶大な影響を与えた久保田。’25年にはデビュー40周年を迎え、「紅白」に’90年以来35年ぶりとなる2度目の出場を果たし、「紅白スペシャルメドレー」として「1,2,PLAY」（’25年）「Missing」（’86年）「LA・LA・LA LOVESONG」（’96年）の新旧の代表曲を披露した。

どの曲も生パフォーマンスならではのアレンジを見せただけでなく、当時と比較しても全く衰えが見えない抜群の歌唱力で歌い上げ、視聴者の心を惹き込んだようだ。

「久しぶりに見て変わらない声に驚きました、歌も上手い！」（50代女性）

「久しぶりの久保田節 だいぶアレンジしてライブ感たっぷり」（60 代男性）

「久々の登場だったが、なんと歌のうまいこと感動」（60代男性）

続く第2位は、福山雅治（56）。

「紅白」出場は今回で18回目となる常連中の常連で、’20年から’24年までは5年連続で白組のトリも務めた、まさに近年の白組を象徴する歌手だろう。今回は、’25年6月に配信限定シングルとしてリリースされた「クスノキ-500年の風に吹かれて-」を披露したが、この曲は’14年の楽曲を新アレンジしたもので、福山の故郷である長崎の山王神社にある「被爆クスノキ」をモチーフにしたもの。

広島と長崎への原爆投下、終戦から80年という大きな節目となった‘25年の締めくくりに、長崎出身である福山が合唱団とともに情感豊かに歌い上げたことに心を打たれた人が多かったようだ。

「歌唱力と、詩の背景にある託された気持ち」（70代男性）

「みんなで合唱できるのが良かった」（50代男性）

「楽曲がNHKにあっていたと思ったし、とにかくカッコよかった」（50代女性）

そんな大御所2人を抑えて栄えある1位に輝いたのが郷ひろみ（70）だ。

野口五郎、西城秀樹さんらと「新御三家」として’70年代の歌謡界を席巻し、その後も時代ごとにヒット曲を送り出してきた郷。今回が38回目の「紅白」となり、近年は賑やかな曲でトップバッターとして、番組に勢いをつけることも多かったが、今回は第2部の中盤という曲順に。

本番直前の29日、リハーサル終了後に報道陣に対して、今回をもって「紅白」から勇退することを突如宣言した郷。そんな最後のステージに選んだのは’84年に発売した代表曲「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」だ。

白のスパンコールの衣装を纏い、代名詞のジャケットプレーも見せるなど、往年のパフォーマンスを披露した郷。間奏パートでは、最後のステージを見守るべくステージに集ったアーティストらとハイタッチをしながら、NHKホールを駆け回るなど、70歳とは思えない姿を見せた。そして、終盤には「億千万！」のコール＆レスポンスを行い、多くのアーティストらに見守られながらこれ以上ない“最後のステージ”を見せた。

今回のアンケートでも、そんな郷の“生き様”そのもののようなパフォーマンスに感動した人が多かった。

「ずっと好きです。生き方もかっこいいです。今回の勇退もいい意味でひろみくんらしいなと思いました」（60代女性）

「最後の紅白歌合戦だと言っていたので気持ちがこもっていてとても良かった」（60代男性）

「70歳で走ってハイタッチする姿を見て感動」（70代男性）

「ラストにふさわしい華やかさがあった」（40代男性）