エーッ、これ全部白髪ぼかし！？【40・50代】周りと差がつく♡「シャレ見えヘア」

年齢に応じて髪質が変わると、ヘアスタイルの選び方にも変化が必要になることも。特に、少しずつ白髪が気になりだす40・50代にとっては、カラー選びもひとつのテーマと言えそう。そこで目を向けたいのが、デザインカラーによる工夫で白髪をぼかす方法。中目黒で、「ナチュラルおしゃれな白髪ぼかしカラー」を提案している@hanae.yamaguchiさんのInstagram投稿を挙げながら、お手本となるポイントを紹介します。

カバーは気になる部分だけでOK

まず、@hanae.yamaguchiさんは、必ず白髪染めを選ぶ必要はなく、「あえて白髪は染めずに白髪を活かしつつ、ぼかしていくのが楽ですしおしゃれです」とアドバイス。画像では、顔まわりとトップにハイライトを入れ柔らかいアッシュにカラーリングしています。白髪の位置にばらつきがあるなら、気になる部分にのみ均一な明るさを持たせれば十分。ベースを整えた上でカラーを重ねると、ナチュラルに仕上がります。

定番シルエットに立体感をプラス

表面にハイライトを入れると、シンプルなボブにも陰影がついて立体的な印象に近づきます。白髪ぼかしの役割だけで終わらず、色の与える錯視によって、髪を豊かに見せられるアレンジです。全体に重ねたカラーは、明るすぎないトーンのラベンダーグレージュ。ラベンダーのスッキリした色合いは、冬らしい透明感を醸します。

ブリーチなしなら色落ちも自然

一見、フルハイライトを入れたように見える毛先の軽いボブレイヤー。@hanae.yamaguchiさんいわく、「アッシュグレーの明度に差を付けてデザイン」したとのこと。ブリーチしていないため、仕上がりはナチュラルで、褪色による変化はやや控えめ。ダメージを抑えられるのも、頭皮を大切にしたい大人にとって嬉しい点です。

赤みを抑えてこなれたムードに

こちらも同様に、明度の差を活かして白髪を馴染ませたカラーリング。オリーブブラウンを選ぶことで、黒髪に多いとされる赤みを抑えて、透明感のあるこなれた発色を楽しめます。外ハネで動きをつければ、シャープなタッセルボブが若々しい印象に傾きます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S