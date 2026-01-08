ミッキー＆ミニーと楽しむひな祭りバスタイム！子どもの節句を祝う入浴料「ひなぼーる」がアカチャンホンポ限定で登場
株式会社赤ちゃん本舗は、ひな祭りを親子で楽しく祝うバスアイテムとして、株式会社ノルコーポレーションの「無添加(※1)バスボール(＆ HUG time)」シリーズの新作「ひなぼーる」を、2025年12月27日から全国のアカチャンホンポおよびオンラインショップで限定販売を開始。販売数量は全店合計で1万個限定。
【写真】耐水台紙付きで、浴室でもミッキー＆ミニーの"ひな祭り"を楽しめる
(※1)香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー
■ひな祭り気分を楽しめる、ミッキー＆ミニーのマスコット
日本の五節句のひとつである3月3日は「桃の節句」、5月5日は「端午の節句」と呼ばれ、それぞれ「ひな祭り」「こどもの日」として親しまれてきた。「ひなぼーる」は、こうした子どもの節句を祝う入浴料としてバスタイムでも楽しめるよう企画された、アカチャンホンポ限定の商品だ。
■“おだいりさま”と“おひなさま”の姿をしたマスコット
1つのバスボールの中から、ミッキー(おだいりさま)またはミニー(おひなさま)のマスコットが1体出てくる。付属の耐水台紙を使えば、風呂場に飾って楽しめる。2つそろえてミッキーとミニーを並べれば、ひな祭りらしい華やかな演出ができる点も魅力だ。
※耐水台紙は耐水用紙を使用しているため、使用時はしっかりと強めに折り曲げる必要がある
■商品概要
・商品名：無添加(※1)バスボール ひなぼーる(全2種)
・デザイン：ミッキー(おだいりさま)／ミニー(おひなさま)
・価格：770円
・内容量：70グラム(1回分)
・対象：3歳ごろ〜※使用時は子どもから目を離さないこと
※オンラインショップでは、ミッキー(おだいりさま)とミニー(おひなさま)のセット販売のみ
※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー
季節行事を大切にしたい家庭にとって、日常に取り入れやすい本商品。親子の会話が自然と生まれるバスタイムアイテムとして注目したい。
■「＆ HUG time」こだわりのやさしさ“5つの無添加(※1)”
「＆ HUG time」シリーズは、「毎日のお風呂習慣が親子の特別な時間になるように」という想いから生まれたブランド。バスボールに対して寄せられがちな「香りが強すぎる」「肌への刺激が心配」といった不安に応えるため、5つの無添加(※1)を採用し、やさしさを重視した設計としている。さらに保湿成分をプラスし、マスコットには誤飲防止剤を配合するなど、プラスアルファのやさしさを添えて開発されている。
■プラスアルファのやさしさ
保湿成分配合
肌の潤いを守る保湿成分(ヒアルロン酸Na)を配合。入浴後の肌をすこやかに保つ。
誤飲防止剤配合
子どもが誤って口にしないよう、マスコットには苦みを感じる成分を配合。
※小さい部品が含まれる。誤飲・誤食の危険があるため、3歳未満の子どもの手の届く場所には絶対に置かないこと。
手に取りやすいパッケージ
子どもでも手に取りやすい角丸設計で、安全性にも配慮。
■マスコットの仕様にも配慮した設計
マスコットは誤飲予防の観点から、通常よりひと回り大きめ(※2)にデザインされている。さらに、カチッと閉まるカプセルに入っており、マスコットが直接お湯の中に出てこない構造だ。
(※2)キャラクターによりサイズが異なる
■「＆ HUG time」のバスボールについて
「＆ HUG time」のバスボールは、スティンギングテスト(肌への刺激感を確認するテスト)およびパッチテストを実施済みで、より安心感をもって選べるよう配慮されている(※3)。さらに、微発泡化や易溶化、発泡時の炭酸ガス抑制、咳き込み防止などにも取り組んでいる。
(※3)すべての人に皮膚刺激が発生しないということではない
■好評発売中！大人気のキャラクターラインナップ
シリーズの従来品としては、ディズニーキャラクターやパウ・パトロール、おさるのジョージなど、子どもに人気のキャラクターがラインナップ。全6種のキャラクターで各5種類のマスコットバリエーション、全30種類を展開中だ。
■商品概要
■商品名：無添加(※1)バスボール(全6種)
■デザイン：
・ミッキー＆ミニー
・くまのプーさん
・アナと雪の女王
・塔の上のラプンツェル
・パウ・パトロール
・おさるのジョージ
■価格：770円
■内容量：70グラム(1回分)
■対象：3歳ごろ〜※使用時は子どもから目を離さないこと
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
親子で楽しく入浴しながら、ひな祭りを存分に楽しんでいただける商品です。日々のお風呂タイムがさらに楽しくなり、特別な時間を過ごしていただけるよう願いを込めています。
ーー今回の企画のイチオシは？
お子様の節句に合わせたデザインのマスコットです。耐水台紙付きで、お風呂の中でも「ひな祭」が楽しめます。前回同様、中身はもちろん、パッケージもお子様に配慮した優しい角丸設計が特徴です。
※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
