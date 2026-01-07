17億で会社を売却、不倫騒動、芸能界引退…AKB48「元祖・神7」の20年後。紅白出演の5人と“出演しなかった”2人の今
社会現象を巻き起こすほどの国民的アイドルグループとなったAKB48が、秋葉原の劇場でひっそりとデビューしました。
それから20年。結成20周年を記念して、2025年の『NHK紅白歌合戦』にAKB48が出場。ステージには前田敦子さん、大島優子さん、高橋みなみさん、小嶋陽菜さん、板野友美さん、峯岸みなみさん、柏木由紀さん、指原莉乃さんといったレジェンドOG勢も駆けつけ、現役メンバーとの圧巻の共演を果たしました。この歴史的な復活劇は大きな反響を呼び、年が明けた現在も、AKB48界隈はかつてないほどの盛り上がりを見せています。
AKB48と言えば、「選抜総選挙」において2009年の第1回、2010年の第2回のトップ7が変わらなかったことから、“神7”と呼ばれるようになったメンバーが初期から中期の人気を支えていました。
そんな元祖・神7たちの現在地とは？
◆高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美の現在地
第1回・AKB48選抜総選挙で5位だった高橋みなみさんは2016年3月にグループを卒業。
AKB時代に総監督としてグループをまとめる役回りをしていた彼女は、AKB在籍時からソロシンガーとして活動しており、卒業後もしばらくはアーティスト路線を続けていました。近年はワイドショー『ひるおび』（TBS系）の曜日コメンテーターを務めるなど、多岐に活躍しています。
第1回・AKB48選抜総選挙で6位だった小嶋陽菜さんは2017年4月にグループを卒業。
なんといっても彼女の卒業後はビジネスパーソンのイメージが強いでしょう。2018年にブランドを立ち上げ、2020年にはブランド運営会社を起業。そしてなんと2024年8月には約17億円で会社の株式の51%を売却したのです。小嶋さんはモデル業でも需要が高く、カリスマ的な活躍を続けています。
第1回・AKB48選抜総選挙で7位だった板野友美さんは2013年8月にグループを卒業。
高橋さんと同じくAKB在籍当時からソロデビューして人気を博しており、元祖・神7のなかで歌手活動に注力していたタイプでした。私生活ではEXILEのTAKAHIROさんと熱愛疑惑が報じられていましたが双方が否定。2021年1月には、プロ野球選手である東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二選手と結婚し、幸せな家庭を築いています。
◆「紅白」出演しなかった篠田麻里子と渡辺麻友は…
第1回・AKB48選抜総選挙で3位だった篠田麻里子さんは2013年7月にグループを卒業。
高橋さん、小嶋さん、板野さんらOG勢が2025年の紅白のステージに立つ一方で、篠田麻里子さんの出演はありませんでした。2019年に「交際0日婚」で話題を集めるも、その後の不倫疑惑を巡る騒動と離婚が、公共放送であるNHKへの出演に影響したのではないかと囁かれています。卒業前に立ち上げていたアパレルブランドも頓挫してしまい、現在は俳優業を主軸に活動しています。
第1回・AKB48選抜総選挙で4位だった渡辺麻友さんは2017年12月にグループを卒業。
渡辺さんも紅白出場しませんでしたが、そもそも彼女は2020年、健康上の理由で芸能界を引退しており、それ以降メディアには一切出演していません。SNSもやっていませんので、彼女の近況を知るすべはないのです。
さて、ここからは神7最後の2人、AKB前期の人気を牽引していたツートップとも言える前田敦子さんと大島優子さんにフィーチャーしていきましょう。
◆俳優業も家庭も…大島優子は公私ともに順風満帆
第1回・AKB48選抜総選挙で2位だった大島優子さんは2014年6月にグループを卒業。
卒業後は俳優業を主軸にしており、映画『紙の月』（2014年）では「日本アカデミー賞」優秀助演女優賞を受賞するほどの実力派。2015年にはGP帯ドラマ『ヤメゴク〜ヤクザやめて頂きます〜』（TBS系）で主演もしていました。
