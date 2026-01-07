「年末年始、食べすぎたなぁ」という人が多いであろうこの時期。ニュース番組『ABEMA Morning』では、そんな人たちへの“朗報”を紹介した。

【映像】ブロッコリーどう洗う？キユーピーが伝授（実際の映像）

番組が紹介したのは旬の野菜「ブロッコリー」。その需要や栄養面などが評価され、2026年度から国民生活に欠かせない野菜として国の「指定野菜」に登録されるブロッコリーを、手軽にたくさん食べられるレシピがある。

なんとも豪快！炊飯器で作るブロッコリー料理とは？

炊飯器にブロッコリーを丸ごと入れた「丸ごとブロッコリーの炊き込みごはん」だ。石川県でブロッコリーを生産している「安井ファーム」考案のレシピである。豪快な見た目だが、炊飯器に材料を入れるだけで味も栄養もバランスの良い1品ができあがる。

「安井ファーム」によると、この時期に見られるブロッコリーの紫色の部分は、寒さによってポリフェノールが表面に現れているということで、甘みが増している可能性が高い「ラッキーブロッコリー」なのだそうだ。

ではブロッコリーはどのように洗えば良いのだろうか。

キユーピーが先月、公式Xに投稿した「ブロッコリーの正しい洗い方」によると、たっぷりの水の中で房を振り、水をかえながら2〜3回繰り返すと、つぼみの隙間の埃や虫が押し出されるとのことだ。

またキユーピーの研究では、ブロッコリーの摂取によりリラックス効果が得られる可能性も確認されているそうだ。（『ABEMA Morning』より）