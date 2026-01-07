異議申し立ては奏功せず

タレント・中居正広氏（53）の女性トラブルを『女性セブン』と『週刊文春』が報じたのは2024年12月のこと。翌25年1月に中居氏は芸能界引退を発表。3月末にフジテレビ第三者委員会は調査報告書を公表し、その中で元フジテレビの女性アナウンサーが中居氏から業務の延長線上で性暴力の被害を受けたと認定した。中居氏の代理人は性暴力の認定に何度も反論しているものの、名誉回復にはつながっていない。もっとも、年末にはそこに意外な「援軍」も登場という新たな展開も見せた。2026年にこの「中居氏問題」はどうなっていくのか。

【独占写真】痩せて白髪ロン毛に… 「中居正広氏」の激変した姿

「中居さんは失われた社会的信用や名誉の回復を目的として代理人を通じて第三者委員会の認定に異議申し立てを続けてきましたが、その作戦は奏功していません」

中居正広氏

と、社会部デスク。

「そんな中、引退発表を撤回して芸能界に復帰するのではとのうわさも聞こえてくるようになりました。中居さんは刑事責任を問われたわけではありませんし、仮に刑事事件で有罪となっても、その後に復帰した芸能人は少なくないなどといった周囲の支えの声も大きいのは間違いありません」（同）

これまでのやり方に限界がある

「そういった周囲の声に加えて、第三者委員会への異議申し立てがことごとくはねつけられており、これまでのやり方に限界があるという見方も大きいようです」（同）

2025年12月28日、懲役4年の実刑判決が確定して服役後、6年10カ月ぶりに仕事復帰した俳優・新井浩文（46）がnoteに思いのたけをアップした。そしてその最後に、

《今後俳優としてどうなるかは全く分かりません。仕事がくればやるし、こなけりゃやれない、そんな仕事です。ただ、ありがたい事に一緒にやろうって声をかけてくれる方々は沢山います。また表に出る時はよろしくお願い致します。最後の最後に、犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方たちへ。日本でできる職業、前科があっても大体戻れます。＊一部の職業はできなくなります》

とつづった。

「服役を終えた新井さんのコメントは正論ではあります。同じ組織には戻れなくても、前と同じ職種に戻る人は少なくないですし、そのための服役という意味があるのですから。ただし、彼の意見については、これを肯定的にとらえるリアクションはそう多くない印象です」（同）

沈黙を続けているが

中居氏の場合、新井と違って刑事責任を問われたわけではないが、被害女性にとって意に沿わない結果・結末となったことは共通しており、その意味で「新井に対する世の中の評価」は今後の活動を考える上での一つの指標とはなる。

「現時点で中居さんは一連の問題について具体的な説明はしておらず沈黙を続けています。そのため悪い印象を払拭できないという面があることは否定できませんから、何らかの説明の機会を設けたほうがよいのではないかとの見方もあります。世の中の空気はとても意識しており、それを味方につけたいところですが、なかなか読めず、難しいところですね」（同）

説明の機会を設けない限り名誉回復は図れない、刑事責任を問われることではないのだからこれまで通りとは行かないまでも何らかの活動を再開しても良いのではないか――。そういった考え方が中居氏サイドで持ち上がったとされた。

反省を消費している

「活動再開といっても一旦引退を宣言している以上、ハードルは極めて高い。中居氏が演者として表に出るのか、そうではなくて裏方に徹するのかということなど、いろいろな幅が想定されます。いずれにせよ、自ら望んだというよりはむしろ望まれた形の方が復帰への批判は抑制され、結果的に成功率は高まるでしょう」（同）

ただ、仮に復帰シナリオがあるとしても、「自伝ドキュメンタリー」「家族の支えを前面にアピール」「バラエティでの“いじられ役”」はご法度とされる。

「そのようなコンテンツだと“反省していない”を越えて、“反省を消費している”といった指摘が出てくる可能性があります。何らかのアクションを起こせばネガティブな反応がついてまわるのは仕方ないことですが、中居氏としては極力小さくしたいところでしょう」（同）

Netflixは

テレビ局やスポンサーへの配慮を必要としないことから、復帰第一弾にNetflixなどの動画配信サービスが浮上することがままあるが……。

「Netflixの作品は基本的に世界へ配信されます。その場合に中居さんの問題や彼への批判が世界的に蒸し返され、日本にそのまま戻ってくる懸念が想定されています。薬物には比較的甘い欧米でも性加害への目は厳しい論調ですそのため、復帰第一弾としてNetflixを選ぶのは悪手ではないでしょうか。メリット・デメリットを考えると復帰の場に選ぶのは双方にとってふさわしくないのでは」（同）

中居氏にとって悪い話ばかりではない。2025年12月30日、日本に第三者委員会を根付かせた久保利英明弁護士がnoteで意見を発信した。その中で久保利氏はフジテレビの第三者委員会による報告書を「とても残念」と指弾し、「タレントを加害者にして、責任転嫁」するばかりだと指摘したのだ。中居氏側にとっては、意外な援軍、救世主とも言える内容となっている。以下、一部引用しよう。

中居氏がターゲットになるような作りに

「今回は、相手側タレントを加害者にして、責任転嫁した形となりました。第三者委員会は誰が悪いのか断定しないと、ガバナンスの不備は浮かび上がらないと考えたのかもしれませんが、本当にそうなのでしょうか。公平公正な判断が、そこにあったのでしょうか。

タレントは出入り業者やサプライヤーみたいなものですから、出入り業者によって、自分のところの社員が何らかの被害を被ったとしたら会社の経営層はどうしたらいいのか、その時に何をしましたか？ということを聞くのがポイントでした。

『上納』という、大変に問題になる言葉が同時期にマスメディアを賑わし、犯人捜しのような事態となりました。『上納』があったのかなかったのか、結論が出ていないのに、匂わせて、誰かを犯人にするなんていうことは、第三者委員会がやるべきことではありません」

本来、第三者委員会が扱うべきテーマはあくまでもフジテレビのガバナンスであったはずなのに、中居氏がターゲットになるような作りになっている点を論理的に批判している。これもまた正論なのは間違いない。実際、第三者委員会の報告書でも最も注目されたのは、中居氏のスキャンダルにまつわる部分だった。

弁護士生活50年という久保利氏の発言には重みが感じられるからか、こちらの正論には、それなりの賛同も見られるようだ。こうした意見が出てくるようになったこと自体、多少世間の風向きが変わったと見ることは可能だろう。中居氏本人としては厳しい批判は避けつつも、名誉回復が図れるなら、ある程度、手段を選ばないとされる。かつてバラエティ番組で見せた抜群の対応力を生かす場を見出すことはできるだろうか。

中居氏は6日発売の「女性セブン」の取材に答えて復帰説を否定したが、果たして――。

