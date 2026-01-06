¡Ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¡Ó¡Ö¹ñºÝË¡°ãÈ¿¡×¤È¶«¤ÖÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥É¥¥¥í¹´Â«¤ÎËÜ¼Á¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤âÂ¿¤¤¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ø¥ê¥Ýー¥È¤«¤éºÛÈ½½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ
À¤³¦¤Ï¤â¤¦¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¿®¤¸¤Æ¤ë¡Ö¤ª¹Ôµ·¤ÎÎÉ¤¤Ë¡Î§¡×¤Ç¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ñー¥à¥Óー¥Á¤Ë¤¢¤ëÅ¡Âð¡Ö¥Þー¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¥´¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¡¦¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¹â¡¹¤È³®²Î¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ç¸«¤¨¤ë¥È¥é¥ó¥×¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÀ±¾ò´ú¤ÈÀÄ¤¤¥«ー¥Æ¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥«¥á¥é¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÏ¢Ë®»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿»Ñ¤Ç¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÃË¤¬Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥í¤À¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆó¤Ä¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢À¤³¦¤¬¿·¤·¤¤¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈºÛ¼Ô¤¬Êá¤Þ¤ê¡¢¶¯Âç¤Ê·³»öÎÏ¤ò»ý¤ÄÂç¹ñ¤¬¡ÖÀµµÁ¡×¤ò¼¹¹Ô¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ¼¤Ï¡¢´¶½ýÅª¤Ê¹ç¾§¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤À¡×¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÐÌý¤òÁÀ¤Ã¤¿Äë¹ñ¼çµÁ¤À¡×¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼±¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¯¹¶¤·¤¿¤È¤¤Ï¤¢¤ì¤Û¤ÉÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤ä¤ë¤ÈÌÛ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ÊÆó½Å´ð½à¡Ë¡×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ª¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤Î¤ß¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¼þ²óÃÙ¤ì¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÀ¤³¦¤Ï¤â¤¦¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ª¹Ôµ·¤ÎÎÉ¤¤Ë¡Î§¡×¤Ç¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö¿¯Î¬¡×¤«¡Ö°µÀ¯¤«¤é¤Î²òÊü¡×¤«
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Ê°¤ë¡Ö¼ç¸¢¿¯³²¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£³Î¤«¤Ë¹ñÏ¢·û¾Ï¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢Â¾¹ñ¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤Ï°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÌ±¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¯Î¬¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö°µÀ¯¤«¤é¤Î²òÊü¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ç¸¢¡×¤È¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñÌ±¤òµ²¤¨¤µ¤»¡¢¹éÌä¤·¡¢¹ñ³°¤ØÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÈºÛ¼Ô¤¬¡¢¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤ËµïºÂ¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î½â¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢²¼¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Ï¥´¥ß¤òµù¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤ÏÌô¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿ôÉ´Ëü¿Í¤¬ÆñÌ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹ñ¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£
Æî¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç´¿´î¤·¤¿¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×
µ²¤¨¤¿Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï¤¬²¿¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¹éÌä¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆâÀ¯´³¾Ä¤Î¶Ø»ß¤¬²¿¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡£¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¿Í¡¹¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
°Ê²¼¤ËÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥åー¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Æî¥Õ¥í¥ê¥ÀÃæ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÎ¥»¶¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¢¥ì¥Ñ¥½¡Ù¤Î³°¤Ë½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹ñ´ú¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬ÍÙ¤ê¡¢²Î¤¤¡¢²¿»þ´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¼«Í³¡ª¡Ù¤È¶«¤ÓÂ³¤±¤¿¡£¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¢¥ì¥Ñ¥½¡Ù¤Î³°¤ÎÄÌ¤ê¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¼Ö¤ÏÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¤½¤Î¹ç¾§¤Ë²Ã¤ï¤í¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤Î¥«¥éー¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤ê¡¢¼óÎØ¤Ë¾®¤µ¤Ê¹ñ´ú¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡×
¡Ö¥É¥é¥ë¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ô¥Í¥¤¥í¡Ê¥«¥é¥«¥¹½Ð¿È¡Ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ø¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¡¢ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥í¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Îºá¤ò½þ¤¦¤¿¤á¤Ë¤³¤Á¤é¤ØÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡Ù¡×¡ÊPOLITICO¡¢1·î4Æü¡Ë
°Ì´¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿²òÊü¼Ô
ÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂ¾¹ñ¤Î¥êー¥Àー¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÌ±¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥É¥¥¥í¤Ï¡Ö¥êー¥Àー¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹ñ²È¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¹ñÌ±¤ò¿Í¼Á¤Ë¤·¤ÆËãÌô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÈÈºá¼Ô½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¤À¡£·Ù»¡¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤ÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ç¡¢Í£°ìÍê¤ì¤ë¡Ö·Ù»¡¡×¤¬ÊÆ·³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬¥Þ¥É¥¥¥í¤Î¹´Â«¤òÃÎ¤ê¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢µ¢¹ñ¤ò·×²è¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À±¾ò´ú¤ò·Ç¤²¤¿ÊÆ·³¤Ï¿¯Î¬¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ì´¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿²òÊü¼Ô¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ë¡ÖÀÐÌýÁÀ¤¤¤ÎÄë¹ñ¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤À¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï±£¤½¤¦¤È¤â¤»¤º¡ÖÀÐÌý¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄ¾¤·¤Æ¶â¤ò²Ô¤°¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¶¯Íß¡×¤ÈÊÎ¤à¤¬¡¢»ñ¸»¤òÉå¤é¤»¤Æ¹ñÌ±¤òÉÏº¤¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤Éºá¿¼¤¤¡£
¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ÎÌµÇ½¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ëÀÐÌý¤ÏÀ¸»º¤µ¤ì¤º¡¢¹ñÌ±¤Ï²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤¬Æþ¤ê¡¢µ»½Ñ¤È»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ÆÀ¸»º¤òºÆ³«¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·ÐºÑ¤¬²ó¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤À¡£ºñ¼è¤À¤±¤Ç¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬³Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¿¯¹¶¤Î¸å¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£ÆÈºÛ¼Ô¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢±¿²Ï¤ÏÀµ¾ï¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ¤ÏÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÌ±¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ø¤ê¹â¤ÉÏº¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀÆü¤Î¿©»ö¤È¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬º£²ó¤Î°ì·ï¤ÇÆüËÜ¿Í¤ËºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬µß¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿ÍÆ»Åª¤ÊÈþÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¯¡¢ÎäÅ°¤Ê¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢º£²ó¤Î¡Ö²òÊü¡×¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ö³ËÊÝÍ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡ÖÎÏ¡×¤³¤½¤¬ÀµµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ëー¥ë¤òºî¤ë¤Î¤Ï¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤·¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬³Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅÅ·âºîÀï¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬³Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¿¯¹¶¤òí´í°¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬À¤³¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ô¤¤»ØÅ¦¤À¡£
³«¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤ÈÂæÏÑÍ»ö
¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ëー¥ë¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ø´ø²¼¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ëー¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¹ñ¤¬Æ±¤¸ÆÃ¸¢¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤â¤·ÊÆ¹ñ¤¬¡¢ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿³°¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò·³»öÎÏ¤Ç¿¯Î¬¡¦¹´Â«¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¸¢¸Â¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡× ¡ÊBBC News¡¢1·î4Æü¡Ë
¤³¤³¤À¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Ä¾»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖËÜÅö¤Î¡×´íµ¡¤À¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¿Í¡¹¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î²£Ë½¤òµö¤»¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ò¹¶¤á¤ë¸ý¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£·üÇ°¤ÏÀµ¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢·ëÏÀ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òÈãÈ½¤·¤Æ»ß¤á¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤Ï³«¤¤¤¿¤Î¤À¡£
º£²ó¤Î·ï¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö³Ë¤ò»ý¤Ã¤¿Âç¹ñ¤À¤±¤¬¡¢¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤ÈÏÀÍý¤ÇÂ¾¹ñ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¡¢¥ëー¥ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ëÆÃ¸¢¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê³¬µé¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¤À¡£
À¤³¦¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö³Ë¤ò»ý¤Á¡¢Â¾¹ñ¤òìúí¸¤Ç¤¤ëÂ¦¡×¤È¡¢¡Ö³Ë¤ò»ý¤¿¤º¡¢Âç¹ñ¤ÎÏÀÍý¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ø¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÀµµÁ¡×¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀµµÁ¡×¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÁ°Îã¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¤³¤Î¸½¼Â¤ò¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ãæ¹ñ¤¬¡ÖÂæÏÑ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÏÈÈºá¼Ô¤À¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±¤¸¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ·è¤á¤Ä¤±¡¢ÅÅ·âÅª¤Ê·³»öºîÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÍø±×¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀïÁè¤Ï¤·¤Ê¤¤
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎºîÀï¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÀïÁè¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤¬Ì¿¤À¡£¤â¤·Ãæ¹ñ¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÂæÏÑ¤òÀ©°µ¤·¡¢´ûÀ®»ö¼Â²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ï½õ¤±¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
»ä¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£³Ë¤ò»ý¤Ä¥í¥·¥¢¤È¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÊ¼¤òÁ÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¦¤Î¤ÏÁá·×¤À¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø±×¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀïÁè¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¼è°úºàÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥í¥·¥¢¿¯¹¶¤Î½øÈ×¡¢°ì½Ö¤Ç´ÙÍî¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£Äñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦¤Ï»Ù±ç¤ËÆ°¤¤¤¿¡£ÂæÏÑ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÅÅ·âºîÀï¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëËÉ±ÒÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬¼«¹ñ¤ÎÂ¸Ë´¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢Ëµ´Ñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ï©ÃÏÎ¢¤Ç¥«¥é¥¹¤¬¥´¥ß¤òµù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¹ÓÌî¤Ç¤Ï¡¢¶¯¼Ô¤¬¼å¼Ô¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤ì¤¤¤´¤È¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¥Þ¥É¥¥¥í¤Î»´¤á¤Ê»Ñ¤Ï¡¢ÎÏ¤Ê¤ÀµµÁ¤¬¤¤¤«¤ËÌµÎÏ¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö³Ë¤ò»ý¤¿¤¶¤ëÆÈºÛ¼Ô¡×¤¬¤¤¤«¤ËÀÈ¼å¤ÊÂ¸ºß¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö³ËÊÝÍ¹ñ¤À¤±¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÀ¤³¦¡×¤Ç¤É¤¦À¸¤»Ä¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿¾®ÁÒ·ò°ì ¡¡¼Ì¿¿¡¿shutterstock