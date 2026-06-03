岡山中央警察署 岡山市の商業施設で、女性のスカート内を盗撮したとして、大学教授の男（62）が3日、性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕されました。 岡山中央警察署によりますと、男は3日午後5時ごろ、岡山市北区の商業施設のエスカレーターで、10代の女性の後ろから近付き、スマートフォンをスカート内に差し入れて盗撮した疑いが持たれています。 男の行為を目撃した商業施設の警備員が