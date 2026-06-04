茨城県行方市の『らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ』にて旬のメロンを堪能できるイベントがはじまる。2026年6月6日から21日の期間限定で開催する「メロンフェスティバル」は、全国のメロンの食べ比べや限定メニュー、メロンクレープづくりなどを楽しめる、“メロンづくし”のイベントだ。生産量日本一の茨城県で開催！限定メニュー、催しが盛りだくさん2026年6月6日から21日に開催される「メロンフェスティバル」。会場