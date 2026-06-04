東京・渋谷区で3日夜、工具で殴られたとみられる男性が重傷を負う事件があり、警視庁は知人の男を緊急逮捕しました。3日午後9時半前、渋谷区神宮前で「血を流した男の人が走っている」と通報があり、頭と腹から血を流した男性（30代）が見つかりました。男性は病院に運ばれ重傷です。男性は「知人とトラブルになってやられた」と話していて、警視庁は傷害の疑いで50代の知人の男を緊急逮捕しました。事件の現場となった男の自宅に