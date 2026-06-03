2日夜から本州へ接近していた台風6号は、翌3日昼ごろから太平洋側へ急接近し一部地域では警報級の大雨となった。 この台風の影響により3日は、鉄道や航空便など各公共交通機関が運休・欠航となったほか、大学・高校をはじめとする各教育機関も軒並み休校となった。 また、各種劇場や演芸場なども今回の台風被害により、休演や中止が決まっており一時的に混乱が発生した。そんななか、SNS上で話題になったのがテーマパ