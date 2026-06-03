Intelは2026年1月に「Core Ultra シリーズ 3(コードネーム：Panther Lake)」を発表し、2026年4月には「Core シリーズ 3(コードネーム：Wildcat Lake)」を発表しました。これらのプロセッサーはIntelの18Aと呼ばれるプロセスノードで生産されているのですが、テクノロジージャーナリストのTim Culpan氏は「IntelはPanther LakeとWildcat Lakeを十分に供給できていない」と報じています。Intel is Struggling to Supply Laptop Chips