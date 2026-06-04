【本日の見通し】ドル円は160円台でもドル高基調継続か 海外市場でドル円は160.09円まで上値を伸ばした。東京市場では160.00円前後が上値を抑えていたが、海外市場に入って大台にしっかり乗せてきた。米ISM非製造業景気指数が1日発表の同製造業景気指数に続いて予想を上回る好結果となった。製造業同様に先行指数となる新規受注が伸びていることも好感され、ドル買いにつながった。もっとも中東情勢をにらんだ不透明感