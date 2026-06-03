薬局で呼びかけられていたのは“容器の持ち込み”のお願いです。プラスチック容器がいつ届くかわからないため、始めたということなんです。ナフサ不安などの影響が広がる中、いま私たちの生活に欠かせない“容器”を見直す動きが相次いでいます。◇見慣れない円のマークが、トイレットペーパーなどの日用品にまでついています。今月販売を始めた、ドン・キホーテの運営会社が手がける新たなプライベートブランドの商品です。