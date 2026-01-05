千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

1月4日（日）の同番組では、結婚願望のある人気芸人がタロット占いで核心を突かれる場面があった。

今回の企画は、リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人たちをタロットで占う「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館 2026年芸能界大予言SP」。

相談者には、とろサーモンの久保田かずのぶ、さや香、レインボーの3組が登場し、それぞれが抱える悩みや未来への不安を打ち明けた。

レインボー・池田直人は、芸能界で“今一番遊んでいる”と噂されているものの、「結婚願望がある」と打ち明ける。

そこでりなぴっぴがカードをめくると、池田の過去の恋愛について「駆け引きをしすぎて、あまりうまくいってない」「それが原因で結婚に結びつかない」と指摘。これに池田は「4年間付き合って同棲してた彼女がいた」と言い、破局後にお互いによりを戻したいタイミングがあったものの噛み合わず、結局「その1年後に相手は結婚した」と振り返った。

さらにりなぴっぴは「こだわりが強すぎる、考えすぎて頭でっかちでうまくいってない」「結婚できなそう」とキッパリ。池田の相方・ジャンボたかおも「恋愛にも女性にもめっちゃこだわりが強い」と納得するなか、池田は「自分のプロフィールを自分で書いちゃって…（女性を）選び出しちゃってる」と吐露した。

また、未来を示す場所に置かれた“芸能の王様”のカードが逆位置で出たことから「自分の感情に溺れているキング」とひも解いたりなぴっぴ。池田は「まんまそうっすね」と驚き、大悟は「芸人としてもヤバくなるよ」と警告した。

続けて「いいなと思う人がいる」と明かした池田とその相手の未来を占ってみると、意外な答えが導き出されることに。

最後にネコの絵柄のタロットカードで池田の結婚相手はどんな女性なのか占い、りなぴっぴは「今は『ここ足りないな』って見ていると思う。ないものよりあるものに注目してください」「誰とかじゃないです、池田さんがどう見るか」と助言。一同納得の結果となっていた。