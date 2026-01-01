ユニクロが、インナーの“リアルな着用実態”を明らかにするため男女1000人を対象に、インナー類（ブラ、ショーツ、ボクサーブリーフ、トランクスなど）に関する着用調査を実施し、結果を紹介しています。

【助かる！】生地、色あせ？ インナーの買い替え時がわかるチェックリスト＆販売時期の確認方法がコレです！

調査は、電通マクロミルインサイトが2025年11月に行いました。

男女1000人に、持っている「インナー所有枚数」を聞いたところ、「ボクサーブリーフ／トランクス」「ショーツ」「ブラ」ともに「4〜6枚」が一番多いという結果でした。また、ショーツやブリーフ、トランクスなどのパンツ類は第2位に「7〜9枚」が来ていた一方、ブラに関しては、「1〜3枚」が2位と、女性の4人に1人が「1〜3枚」の少ない枚数でやりくりしていることもわかったということです。

続いて、インナーの最長使用年数についても調べたところ、ボクサーブリーフ、トランクス、ブラともに「1〜2年未満」が最多という結果に。一方で、3年以上使う人が約20％前後、さらに10年以上使用する人も3％ほどいたということです。インナーは消耗品というイメージが強い中、長期間にわたり着用する人も見られたとのこと。

最後に、インナーの買い替え頻度について質問すると、ボクサーブリーフ／トランクスが「半年に1回程度」「年1回程度」と、男性の約4割が比較的短いサイクルで買い替えを行っている一方、ブラやショーツでは約25％の女性が「買い替え時期を決めていない」と回答。

同社は、つまり、「女性の4人に1人は“インナーの状態を見ながら”買い替え時期を判断していると考えられます」とコメントしていました。