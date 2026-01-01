【双子座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

双子座（5/21~6/21生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

いつも好奇心旺盛な双子座は、興味の対象が移り変わるのも早いので、先週と今週ではハマっているアーティストが違う、なんてことも。しかし、幸運の星・木星が双子座にとって「価値」を表す位置にいる2026年上半期は、「これのためなら、多少の時間やコストをかけてもいい」と思えるような、唯一無二のものを見つけられる予感。そのたったひとつのものが、あなたの心を安らかにしてくれたり、勇気をくれたりするでしょう。

自分の価値観を信じることが、開運のポイントに。ほかの誰かに何を言われようと、あなたがいいと思ったのなら、それを貫いてみてください。後悔せずにすむはずです。また、4月には84年振りに革新の星・天王星があなたのもとにやってきます。これから7年ほどは、大きな変化の波が押し寄せてくる可能性大。あなたが常識だと信じて疑わなかったことがことごとく打ち砕かれるかもしれません。戸惑うこともあるかもしれませんが、もしも今、常識のしがらみにとらわれているのなら、自由になるチャンスです。無意識に「こうしなければ」と思い込んでいないか、自分自身を振り返ってみましょう。

取り巻く環境も目まぐるしく変化していくので、状況に合わせて柔軟に対処する対応力も求められる予感。ただ、もともと双子座は機転が利き、器用なタイプなので、さほど苦労はしないはず。変わっていくことを恐れず、むしろ楽しんで。変化の波が落ち着いた頃には、あなたは今よりもかなり成長できているでしょう。

双子座の2026年上半期の《仕事運》は？

器用で何でもソツなくこなせるあなた。普段はサッと終わらせることに重きを置いているかもしれませんが、2026年上半期のテーマは「正確・丁寧」です。終わったと思っても、提出前に誤字などがないか一度見直しを。あなたのスピード感でさらにミスもないとなれば、向かうところ敵なし。周囲からの評価はアップし、昇給・昇格も夢ではないでしょう。

五感を活かせる仕事で才能を発揮できる暗示も。例えばフードコーディネーターやフラワーコーディネーターなどがおすすめ。あなたの感性が多くの人に支持をされ、依頼がたくさん舞い込んでくるでしょう。転職せず今の仕事で活躍したい場合も、自分の感性を信じて企画を作ると採用される可能性が高そうです。

双子座の2026年上半期の《健康運》は？

「食」にこだわると吉。その土地ならではのもの、この季節ならではものなど、この場所、この時期にしか食べられないものは食べ逃さないようにしましょう。心もお腹も満たされて、やる気がアップ。いろいろなことに意欲的に取り組めるようになるはずです。自分で調理するのも、プロに調理してもらうのもあり。

一方で、疲れたときに最初に不調が出るのが、肩や首などの上半身。重さや凝りを感じるようになってきたら無理をしている合図なので、ゆっくりと休みましょう。デスクワークなどで長時間同じ姿勢が続いたのなら、肩や首のストレッチを。血の巡りがよくなり、不調が解消されるはず。外出の際には、マフラーやストールをまいて首周りを冷やさないよう工夫を。

双子座の2026年上半期の《人間関係》は？

共通の趣味をもっているなど、価値観が似通っている人と親しくなりやすい星回り。新しい出会いを求めている場合は、趣味のサークルなどに積極的に参加してみましょう。初対面でもすぐに話が合い、意気投合できる人が見つかるはず。

とても朗らかな2026年上半期のあなた。多くの人が、「あなたと一緒にいると癒やされる」と感じるでしょう。そのため、自然とあなたのまわりには人が集まってくるように。疲れている人たちのオアシス的な存在になれそうです。人間関係のトラブルは発生しにくい時期ですが、もし起こるとしたらそれはあなたの頑固さが原因かも。相手と話し合い、譲歩したり妥協点を見つけたりできれば、関係にヒビが入ることはないはずです。

双子座の2026年上半期の《金運》は？

2026年上半期は、何にお金をかけるか、自分のなかで価値観がはっきりしているので、無駄遣いをして後悔することは少ないでしょう。審美眼も冴えているので、よりよいものを見つけ出すこともできそうです。家具や家電など高価で長期間使う可能性のあるものは、上半期のうちに購入しておいて。満足できるものと出合えるはず。

自分自身の能力や魅力を磨くためにお金を使うのもおすすめ。一時的に支出が上回るかもしれませんが、磨いた武器でそれを補えるほどの収入を得られるようになる可能性大。結果的に懐が潤い、余裕をもって生活できるようになるでしょう。下半期になると少し金運の勢いは衰えてしまうので、金銭関係は上半期中に動くと吉。

