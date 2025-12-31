¡ÚRIZIN¡Û¡ÖMMA¤½¤ó¤Ê´Å¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¸÷¤Ã¤¿¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¡ÄMMA¥ëー¥ë¤Ç¤âÉÚß·ÂçÃÒ¤Ë´°¾¡
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè3»î¹ç¤Ï¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤¬ÉÚß·ÂçÃÒ¤Ë2¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬22ÉÃ¤ÇTKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¢£¡ÖÍèÇ¯¡¢¥Ò¥í¥ä¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤ó¤Ç¡×
2Ç¯Á°¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡£Á°²ó¤ÏÉÚß·¤¬¥¥Ã¥¯¥ëー¥ë¤Ç¼ÄÄÍ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢MMA¥ëー¥ë¤Ç¤â¼ÄÄÍ¤ÎÂÇ·â¤¬¸÷¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÉÚß·¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÉÚß·¤Ï»Ä¤ê2Ê¬¤Ç¼ÄÄÍ¤ÎÂÇ·â¤ò³Ü¤ËÍá¤Ó¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤«¤±¤ë´í¸±¤Ê°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤¿¡£½ª»Ï¼ÄÄÍ¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¿Ê¤ß¡¢ÉÚß·¤ÎÂÇ·â¤Ï¶õ¿¶¤ê¡£¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤âÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè2¥é¥¦¥ó¥É¡¢¼ÄÄÍ¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤¤¿¤¤ÉÚß·¡£¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤ò¼ÄÄÍ¤Ë¤È¤é¤ì¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÚß·¤¬¥ï¥ó¥Äー¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼ÄÄÍ¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬ßÚÎö¤·¥À¥¦¥ó¡£¥ì¥Õ¥§¥êー¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢2¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬22ÉÃTKO·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÄÄÍ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬MMA½é¾¡Íø¡£µÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿Ê¿ËÜÏ¡¤â»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤·´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¾¡Íø¼Ô¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡ÖÉÚß·¤¯¤ó¡¢MMA¤½¤ó¤Ê´Å¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÍèÇ¯¡¢¥Ò¥í¥ä¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¡¢MMA½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ò¥í¥ä¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´õË¾¤·¤¿¡£