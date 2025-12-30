年末のSNSを騒がせているのが、俳優の木村拓哉（53）と歌手の工藤静香（55）の次女でモデルのKōki,（22）。最近の投稿の数々が、25年公開の主演映画「女神降臨」で共演した俳優の宮世琉弥（21）との“交際匂わせ”ではないかと炎上中なのだ。

【こちらも読む】Cocomiと男子バレー小川智大の結婚に立ちはだかる母・工藤静香の“壁” 「日の丸ブランド」認めるか？

「宮世さんは日経トレンディの『2026年 来年の顔』に選出された人気若手俳優。問題になったのは12月中にそれぞれInstagramにアップした投稿で、身につけていたニット帽や手袋などのアイテムが酷似していると指摘されています。宮世さんは売り出し中の俳優でリア恋も多いタイプ。ファンからは《クリスマスも誰に撮ってもらった？って感じだしKōki,ちゃんの背景の石の感じがりゅびたんの家の壁に見えてしまう、、》《宮世琉弥とKōki,ちゃんのやつ。あれは匂わせじゃなくて答え。あの帽子と手袋は個性的すぎる》などと“答え合わせ”と批判が殺到しています」(女性誌ライター)

アイテムが酷似するケースは多々あることから偶然の可能性も十分あるものの、母親の工藤や姉のCocomiも“匂わせ”常連のため、世間の目は厳しくKōki,が袋叩き状態に。

ちなみに工藤は自身のSNS投稿で、夫・木村拓哉との同時投稿や愛犬の散歩写真などが“夫婦の関係性”を示していると度々話題になっている。

「今でこそ、夫婦仲睦まじい様子が好意的に捉えられるが木村さんのアイドル全盛期にも、工藤さんの匂わせ投稿は指摘されていて旧ジャニーズファンからは厳しい声が相次ぎました。長女のCocomiさんもSNS投稿を巡り、女子バレーボールの石川真佑選手と“遠距離恋愛”という表現を使ったバレー好きアピールが、兄の祐希選手を狙っているのではないかと一部ファンから誤解を招いたこともあります。実際、祐希選手ではないものの、男子バレーボール日本代表の小川智大選手との熱愛が報じられ、数々の“バレー好き匂わせ”が批判を浴びました。母娘ともに意味深な投稿スタイルが反感を買っています」(スポーツ紙芸能担当記者)

すでに宮世のインスタには《担降りします》などの幻滅したファンからの書き込みも……。来年には真相が明らかになるか。

◇ ◇ ◇

姉の結婚を工藤静香は許すのか？●関連記事【こちらも読む】Cocomiと男子バレー小川智大の結婚に立ちはだかる母・工藤静香の“壁” 「日の丸ブランド」認めるか？…もあわせて読みたい。