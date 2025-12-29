トロント・ラプターズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2025年12月29日（月）

開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）

最終スコア：トロント・ラプターズ 141 - 127 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのトロント・ラプターズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。

第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし33-29で終了する。

第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び65-64で終了する。

第3クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが逆転し96-100で終了する。

第4クォーターはトロント・ラプターズが試合を有利に運び122-122で終了する。

オーバータイム1回目はトロント・ラプターズが試合を有利に運び141-127で終了する。

試合はトロント・ラプターズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-29 09:05:06 更新