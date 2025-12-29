【NBA試合速報】2025年12月29日（月） トロント・ラプターズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
トロント・ラプターズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
日付：2025年12月29日（月）
開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）
最終スコア：トロント・ラプターズ 141 - 127 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
NBAのトロント・ラプターズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。
第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし33-29で終了する。
第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び65-64で終了する。
第3クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが逆転し96-100で終了する。
第4クォーターはトロント・ラプターズが試合を有利に運び122-122で終了する。
オーバータイム1回目はトロント・ラプターズが試合を有利に運び141-127で終了する。
試合はトロント・ラプターズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-29 09:05:06 更新