「AIに多くの職業が取って代わられる」と言われる時代。将来不安なく生きていけるように、できればわが子には専門的な能力を身につけて、「理系の道」へ進んでほしいと望む親が増えている。近年、中学受験においても、理系進学の実績が高い学校に人気が集まっていると話すのは、受験指導に精通したプロ家庭教師集団「名門指導会」代表の西村則康氏。それでは、理系が得意な子にするにはどんなアプローチが有効なのだろうか。（石渡真由美/ライター）

＊＊＊

【写真】灘、開成、桜蔭…西村氏が合格に導いた生徒は2500人以上にのぼる

「うちの子、算数が本当に苦手で……。でも、うちは夫婦ともに文系出身なので、問題を見てもさっぱり分からないのです。理系出身のお父さんのいる子がうらやましい」

「計算力」だけが理系の真髄ではない

中学受験指導で家庭に訪問すると、よくこんな嘆きの声を耳にすると西村氏は言う。“親が理系に強いと子どもも強くなる”。そう思い込んでいる人は少なくないようだ。

だが実際は、理系出身の親ほど、算数を数学で教えようとしたり、「とにかく公式を覚えろ！」「何度も問題を解け！」と間違ったアプローチをしてしまったりするケースが多いという。中学受験も、大学の一般入試も、当日のテストの得点で合否が決まるので、そのやり方で突破できてしまうことはある。しかし、「処理能力が高いというだけでは、本当の理系とは言えない。今の時代に求められる理系力は、論理的に思考できるかどうかだ」と、西村氏は強調する。

その思考を育むのに、算数は最適な科目だ。とはいえ、小学生になった段階で、すでに算数に苦手意識を持っている子は少なくない。

「算数の第一歩は計算です。計算は小学校に入ってから取り組んでも十分間に合いますが、その前の幼児の段階で、数に親しんでおくことをおすすめします。日々の暮らしの中で数を数えてみたり、順番や個数を意識した会話を取り入れてみたり、トランプやかるたなどの遊びを通じて、ワーキングメモリーを鍛えるだけでも、その後に差が生まれます。また、近ごろはキャッシュレス化が進み、小銭を持たなくなっていますが、買い物で小銭を使う練習をすると、『10の補数』の感覚が身につきます。この感覚が身についていると、小学校に入ってから算数の勉強が始まっても、計算で苦労することはありません」

算数を得意にするには4年生の勉強習慣が重要

ところが、計算問題を解くのは得意だが、文章問題になるとお手上げという子がいる。例えば、「公園に鳩が5羽いました。そこにカラスが2羽やって来て、3羽逃げていきました。公園に鳩は何羽残っていますか？」といった問題が出ると、ぽかーんとしてしまうのだ。

「国語の読解力にも直結してきますが、そもそもこうした情景をイメージできない子が今とても多いです。そういう子は、幼いときから塾や学習系の習い事に通っていて計算力は鍛えられているのですが、遊びやお手伝いなどといった実体験が乏しいため、想像力に欠けてしまう。算数の単位理解が曖昧な子、図形が苦手な子も同じことが言えます」

そのような子の特徴として、「早く問題を解くことだけに気が向き、問題文をきちんと読もうとしない」と西村氏は指摘する。ひどいときには、「この問題は足すの？引くの？」と解き方だけを聞いてくる子もいるそうだ。こうした勉強の仕方をしている子は、中学受験ではいずれ大きくつまずくと西村氏は警鐘を鳴らす。

それでは、算数が得意になっていくのはどのような子どもなのだろうか。

「中学受験の勉強は、4年生からスタートするのが一般的です。4年生では、植木算やつるかめ算などの簡単な特殊算を学習します。授業では、なぜこの公式を使うかの説明はありますが、多くの子どもたちの関心は「どの公式で解くか」に向きがちです。すると、“こういう問題が出たときは、この公式を使えばいいのだ”と、パターン学習に陥りやすいのです。しかし、実際の入試では、塾で習った問題と同じ問題が出題されることはありません。どの学校でも少し角度を変えた問題を出します。なぜこの公式を使って解くのか、自分自身で納得感を得ながら知識や公式を定着させる勉強をしていないと、応用力が効かず、太刀打ちできなくなってしまうのです」。

つまり、ただやり方を覚える勉強と、自分の言葉で理屈を説明できるまで理解ができているかどうかの違いだ。「理系の素養がある子は、間違いなく後者」だと西村氏は断言する。

「中学受験の勉強に限らず、算数の勉強で早く答えを出すことに気持ちが向き過ぎていると感じたら、なぜその公式を使って解いたのかお子さんに聞いてみてください。特に算数の勉強が難しくなり始める4年生のうちに、その公式が使える条件や公式の意味を確認する習慣を付けておくことが大事です」

中学生になって、数学を学ぶようになっても同様だ。

「“なぜそうなるのか？”“他にやり方はないか？”など、根拠や因果関係に興味が向く子は、どんな問題を前にしても、まずは自分の頭と手を使って考えようとします。これは理系の勉強に限らず、生きていく上で欠かせない姿勢とも言えます。AI時代に求められるのは、＜理系の人＞ではなく、＜物事を論理的に考える力を持っている人＞です。これは理系・文系に関わらず、必要な力です」

「難問に立ち向かえる子ども」に育てるには

そしてもう一つ、「幼児・小学生時代に育んでおきたい力がある」と西村氏。

「昨今の中学入試は問題文が非常に長くなっています。また、塾では習ったことのない初見の問題が出題されることもあります。こうした問題を前にしたとき、“塾で習っていないから解けない”と端から諦めてしまう子がいます。一方、同じ状況でも、“まずは問題文をしっかり読んでみよう。そこから何かヒントが得られるはずだ”と前へ進んでいける子もいる」

両者の違いはどこから生まれるのだろうか。

「それは、“自分ならきっとできるはずだ”という自信があるかどうかです。この自信は、幼児期の家庭での過ごし方が大きな影響を与えます。幼少期に、遊びでも何かに夢中になって取り組んできた子は、自分で試行錯誤したり、創意工夫をしたりする経験をしています。そこで得た自信、もしくはそのときに親御さんからかけられたポジティブな言葉が、“自分ならきっとできるはず”という気持ちを生み出すのです」

つまり、「親の関わり方次第で、どんな子でも理系の力を伸ばすことができる」ということだ。

最後に西村氏はこう語る。

「理系の力を伸ばすために、昨今、幼い時から塾や算数系の習い事に通わせているご家庭が増えています。計算力を盤石にすることは大事ですが、それは理系の中ではほんの一部の力に過ぎません。もっと大きな枠で捉え、世の中の様々な現象や不思議に対して、原因や因果関係に興味関心が向くようにしてあげることの方が大切です。幼児・小学生のうちは何かのスペシャリストを目指すよりも、幅広く視野を広げてあげるといいでしょう。何にお子さんが興味を示すかは分かりません。子育ては“これをすればこうなる”といった単純な展開にはなりません。いくつかの偶然が重なって、自分が進みたい道に気づく。そうやって長い目で見てあげてください」

西村則康（にしむら・のりやす）

中学受験のプロ家庭教師「名門指導会」代表。40年以上にわたり、難関中学・高校受験指導に携わる。これまでの合格実績は、灘中150人、開成中高150人、桜蔭中80人などの難関校をはじめ2500人以上。『「自走できる子」の育て方』（日経BP）、『理系が得意になる子の育て方』（WEDGE）など、著書・共著多数。

石渡真由美/ライター



デイリー新潮編集部