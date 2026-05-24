[5.23 ラ・リーガ第38節 マジョルカ 3-0 オビエド]ラ・リーガは23日、第38節を各地で行い、FW浅野拓磨所属のマジョルカはオビエドに3-0で完勝した。降格圏からの脱出を狙って勝利したが、勝ち点42で並んだ16位のレバンテ、17位のオサスナとの対戦成績で下回っているため、18位での降格が決まった。ラ・リーガは勝ち点が並んだ場合、当該チーム同士の対戦成績で順位が決まるレギュレーション。マジョルカはレバンテに1分1敗、オ