視察先の航空自衛隊千歳基地で記者団の取材に応じる小泉防衛相＝23日午後、北海道千歳市小泉進次郎防衛相は23日、航空自衛隊千歳基地（北海道千歳市）で、領空侵犯の恐れがあるロシアなどの外国機に対し、空自戦闘機が実施する緊急発進（スクランブル）の演習を視察した。視察後、記者団に「ロシアの軍事動向は中国との戦略的な連携と相まって、防衛上の強い懸念だ」と述べた。昨年12月に中国、ロシアの爆撃機が日本周辺を共同