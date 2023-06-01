【モンスターハンター 捕獲し隊 亜種・希少種２】 5月第5週 発売 価格：1回500円 バンダイは、ガシャポン「モンスターハンター 捕獲し隊 亜種・希少種２」を5月第5週に発売する。価格は1回500円。 「モンスターハンター」に登場するモンスターが、落とし穴にはまって捕獲された状態を再現した「捕獲し隊」シリーズより、亜種