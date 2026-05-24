年間250万人超が訪れる「道の駅川場田園プラザ」（群馬県川場村）は「日本一の道の駅」として多々メディアに取り上げられてきた。運営するのは第三セクター「田園プラザ川場」。川場村の造り酒屋出身の永井彰一社長は、かつて財政難に陥っていた同社を建て直した立役者として地元では知られる。3月、同社で1人の職員が亡くなった。経理を担当していた30代の男性社員・Aさんが村内に停めた乗用車内で死亡しているのが発見され