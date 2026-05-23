アイドルグループ「なにわ男子」の大橋和也が、２３日放送の「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系）に出演。西畑大吾との思い出を語った。「お互いの家でお泊り会をするなら誰？」というお題で大橋は西畑を指名。大橋は「なにわ男子になる前から（西畑と）泊まり合っていた」という。「どっち（の家）に泊まっても、イイ感じになる」と話し「僕実家やったんですけど、僕の２０歳の誕生日に、車で迎えにきてもらった」ことがあ