Linuxサーバーのベンチマークスクリプトは数多く存在しますが、依存パッケージのインストールや管理者権限が不要で、fio・iperf3・Geekbenchという実績あるツールを一括実行できる「Yet-Another-Bench-Script」が公開されています。masonr/yet-another-bench-script: YABS - a simple bash script to estimate Linux server performance using fio, iperf3, & Geekbenchhttps://github.com/masonr/yet-another-bench-script◆