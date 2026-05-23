高市首相は２３日夜、自身のＸ（旧ツイッター）で、中国山西省の炭鉱で起きたガス爆発について、「大きな被害が生じていることに大変心を痛めている。犠牲になられた方々に哀悼の意を表す」と書き込んだ。投稿は日本語と中国語、英語で行った。