平穏な日常を脅かす新人が登場〜！男性陣の目には「真面目で良さそうな子」に映るようですね。どう見てぶりっ子です。なぜわからないんだ。ぶりっ子ポジションは社内に2人もいらない？ 同類とうまくいくはずがなく…!?>>【まんが】ぶりっこアンリ(ウーマンエキサイト編集部)