日本でフルラインナップが登場か？次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26・S26+・S26 Ultra」のメーカー版とキャリア版が勢揃い
|日本向けのGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraが海外のeSIM対応機種に登録！写真は既存のS25シリーズ
既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドの次期フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26 Ultra」がIEC（国際電気標準会議）の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてデンマークの認証機関「DEMKO」における検査を2025年11月4日（火）付で通過しました。認証番号は「DK-172731-UL」。
これにより、今年は現行機種「Galaxy S25 Ultra」が約10年ぶりのGalaxy製品としてソフトバンクから発売されましたが、来年は楽天モバイルからGalaxy SシリーズのUltraモデルとしては初めて、Galaxy Sシリーズとしては2023年4月に発売された「Galaxy S23（型番：SM-S911C）」以来3年ぶりに登場することになりそうで、GalaxyがついにiPhoneに続いて日本の4つの移動体通信事業者（MNO）向けとオープン市場向けに勢揃いすることになるようです。
一方、フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiがeSIMの対応機種にはGalaxy S26 Ultra以外にもGalaxy S26シリーズの標準モデル「Galaxy S26」や上位モデル「Galaxy S26+」もすでに登録されており、Galaxy S26とGalaxy S26+もともに日本のオープン市場向け「SM-S942Q」および「SM-S947Q」、NTTドコモ向け「SC-51G」および「SC-52G」、KDDIおよび沖縄セルラー電話向け「SCG36」および「SCG38」、ソフトバンク向け「SM-S942Z」および「SM-S947Z」、楽天モバイル向け「SM-S942C」および「SM-S947C」が記載されています。
ViniのeSIM対応機種では一部に開発コード（例えば、Galaxy S26 UltraならSM-S948Zの開発コードである「SM-K778Z」）が記載されているなどというように情報として若干怪しい点もあるものの、恐らく開発コードだけが記載されている場合は実際に発売されるか微妙なものの、正式な型番が記載されている機種は販売が確定しているのではないかと考えられ、そうであれなら少なくともGalaxy S26シリーズでは基本のGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraという3機種が日本で初めて4つの日本の4つの移動体通信事業者（MNO）向けとオープン市場向けに勢揃いすることになりそうです。
ViniのeSIM対応機種におけるGalaxy S26
Samsungが展開するGalaxyブランドでは毎年前半に同社のフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズが投入されており、今年も昨年の「Galaxy S24」シリーズに続いて「Galaxy S25」シリーズが投入され、海外ではまずはGalaxy S25およびGalaxy S25+、Galaxy S25 Ultraが発売され、続いて同シリーズ初の薄型モデルとなるGalaxy S25 Edgeが登場しました。一方、日本ではここ数年の流れと同様にGalaxy S25およびGalaxy S25 Ultraのみが発売されました。
ただし、Samsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンではここ数年は少しずつ着実に販路を広げており、2023年にはオープン市場向け「Galaxy S23 Ultra（型番：SM-S918Q）」や楽天モバイル向け「Galaxy S23（型番：SM-S911C）」、2024年にはオープン市場向け「Galaxy S24（型番：SM-S921Q）」および「Galaxy S24 Ultra（型番：SM-S928Q）」、そして2025年にはオープン市場向けに加えてソフトバンク向け「Galaxy S25（型番：SM-S931Z）」および「Galaxy S25 Ultra（型番：SM-S938Z）」が追加されました。
ViniのeSIM対応機種におけるGalaxy S26+
今回、新たに来年の2026年に登場する予定のGalaxy S26シリーズとして日本においてまずGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraの3機種が揃うほか、これらの3機種がともに新たに楽天モバイルを追加したNTTドコモやau（KDDIおよび沖縄セルラー電話）、SoftBank（ソフトバンク）というMNOの4者とオープン市場で投入される可能性がViniのeSIM対応機種にて示されました。2025年にすでにエントリースマホ「Galaxy A25 5G」が同じくMNOの4者とオープン市場で発売されましたが、いよいよフラッグシップモデルがそれも3機種ともに揃って全販路に拡大することになりそうです。
ViniのeSIM対応機種におけるGalaxy S26 Ultra
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Samsung Galaxy S26 関連記事一覧 - S-MAX
・Samsung Galaxy S26+ 関連記事一覧 - S-MAX
・Samsung Galaxy S26 Ultra 関連記事一覧 - S-MAX
・eSIM-compatible phones and tablets | Vini
・Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy（サムスンギャラクシー）