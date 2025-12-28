¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢ÍÇÏµÇ°ÅªÃæ¡Ä¶Ã°Û¤ÎÊ§Ìá¶â¡Ö105Ëü3680±ß¡×²èÌÌ¤òÈäÏª¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¸«¤»»»¤Î¼°ÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿JRA¤Î¡ÖÍÇÏµÇ°¡¦GI¡×¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢ÍÇÏµÇ°ÅªÃæ¡Ä¡Ö105Ëü3680±ß¡×¤ÎÅêÉ¼ÆâÍÆ¡õ·ë²Ì
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢ÅêÉ¼ÆâÍÆ¤Î¾È²ñ·ë²Ì¤Î²èÌÌ¤ò¸ø³«¡£3Ï¢Ã±¼´2Æ¬¤Ê¤¬¤·¥Þ¥ë¥Á¤Ç¡¢9¡¢10¤ò¼´¤Ë5Æ¬¤ËÎ®¤·¤¿¡£³Æ800±ß¤Ç¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ï2Ëü4000±ß¡¢Ê§Ìá¶â³Û¤Ï105Ëü3680±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¸«¤»»»¤Î¼°ÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê9¡Ë¸«¤»¡Ê10¡Ë¤Ï105Ëü3680¤È¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
