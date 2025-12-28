2ºÐ»ù¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃÙ¤ì¡¢¾Ç¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ö¼Â¡£³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡©
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö£²ºÐ»ù¤ÎÈ¯¸ì¡¡¤³¤È¤Ï゙¤«゙ÃÙ¤¯Çº¤ó¤Æ゙¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£12¿Í¤Î»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä½õ»º»Õ¤ÎHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢2ºÐ»ù¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃÙ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ËÅú¤¨¡¢È¯¸ì¤òÂ¥¤¹¾å¤Ç¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2ºÐ8¥ö·î¤ÎÌ¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÃÙ¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö2ºÐ8¥ö·î¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¤â¤Ë¤ç¤â¤Ë¤ç¡¢±§Ãè¸ì¥ª¥ó¥êー¤È¤¤¤¦»Ò¤Ï·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯Ã£¤À¤±¤Ç°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯¸ì¤Ë¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÍý²ò¡×¡ÖÁê¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¡Ö¹½²»¡ÊÈ¯²»¤Î»ÅÊý¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬È¯Ã£¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î°ÕÍß¤Ë¤ÏÃË½÷º¹¤è¤ê¤â¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢ÌµÍý¤Ë¸ÀÍÕ¤Î¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ú²Ì¤ÏÇö¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢È¯¸ì¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¡¢¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÈó¸À¸ìÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢Æü¾ï¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤òÃúÇ«¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ä¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇ¾¤ò»É·ã¤·¡¢È¯¸ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯Ã£¤Ï¡¢Êâ¤»Ï¤á¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢È¯¸ì¤È¤¤¤¦°ìÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊÈ¯Ã£¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2ºÐ8¥ö·î¤ÎÌ¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÃÙ¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö2ºÐ8¥ö·î¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¤â¤Ë¤ç¤â¤Ë¤ç¡¢±§Ãè¸ì¥ª¥ó¥êー¤È¤¤¤¦»Ò¤Ï·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯Ã£¤À¤±¤Ç°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯¸ì¤Ë¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÍý²ò¡×¡ÖÁê¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¡Ö¹½²»¡ÊÈ¯²»¤Î»ÅÊý¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬È¯Ã£¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î°ÕÍß¤Ë¤ÏÃË½÷º¹¤è¤ê¤â¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢ÌµÍý¤Ë¸ÀÍÕ¤Î¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ú²Ì¤ÏÇö¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢È¯¸ì¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¡¢¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÈó¸À¸ìÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢Æü¾ï¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤òÃúÇ«¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ä¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇ¾¤ò»É·ã¤·¡¢È¯¸ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯Ã£¤Ï¡¢Êâ¤»Ï¤á¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢È¯¸ì¤È¤¤¤¦°ìÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊÈ¯Ã£¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÖÌ¾Á°¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Âè°ì»ÒÌ¿Ì¾¤Î°Õ³°¤ÊÉñÂæÎ¢¤È¸å²ù
º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÃË½÷¤Î»º¤ßÊ¬¤±¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÊÌ¤Ï¡Èç´Æâ¤Î´Ä¶¡É¤¬¥«¥®¤À¤Ã¤¿¡©
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡£¡Ö´õË¾¡×°Ê³°¤Ë°å³ØÅª¤ÊÅ¬±þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í