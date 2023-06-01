¥«¥Ê¥À¤¬2860²¯±ß»Ù±ç¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÏ¢ÂÓ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï27Æü¡¢ÅìÉô¥Ï¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£²ñÃÌÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë25²¯¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó2860²¯±ß¡Ë¤ÎÄÉ²Ã»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÊÆÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç28Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç26ÆüÌë¤«¤é27ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈóÆñ¤·¡Ö¤³¤Îº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÏ¢ÂÓ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£