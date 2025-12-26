2025年12月1日（月）から12月31日（水）まで、『クロスホテル札幌』にて、北海道別海町産の食材の魅力を発信する『別海町フェア』が開催されています。

『クロスホテル札幌』では地域共創活動として、北海道の地域の魅力を発信する事業を行っています。今回は道東・別海町と協同し、まちの魅力を伝えるシティプロモーションをレストランで実施中！

画像：オリックス・ ホテル マネジメント株式会社

別海町は、北海道の東端、オホーツク海に面しており、約11万頭もの牛が飼育。生乳生産量日本一（農林水産省 市町村別農業産出額（推計）令和4年のデータ）を誇る酪農のまちです。

画像：オリックス・ ホテル マネジメント株式会社

伝統的な漁法でとる北海シマエビ、野付産のジャンボサイズのホタテやホッキ、秋鮭、いくらなど、栄養豊富な海で育った魚介が自慢の漁業もさかんなまちでもあります。

画像：オリックス・ ホテル マネジメント株式会社

今回のフェアでは、ふるさと納税で人気のブランド和牛『別海牛』やホタテをはじめ、12品目が朝食・ランチ・宿泊者ラウンジで提供され、別海町の味覚を体験することができます。

画像：オリックス・ ホテル マネジメント株式会社

朝食ビュッフェでは、別海牛焼肉やローストビーフ、牛乳に加え、ジャンボホタテのバター醤油焼き（数量限定オプション販売）を中心に、町を代表するおいしさがずらり！

画像：オリックス・ ホテル マネジメント株式会社

土日祝限定のランチビュッフェでは、大きなホタテ貝柱がまるごと提供されるホタテのポワレと、約5キロの迫力のある別海牛ロースのローストビーフが登場！

画像：オリックス・ ホテル マネジメント株式会社

さらに、ハンバーグやチーズを使った料理や、バターを使ったカヌレなど、別海町の大地の恵みをフレンチテイストで味わうことができます。

画像：オリックス・ ホテル マネジメント株式会社

高層階、専用プラン宿泊者が利用できるmeetloungeでは、お酒に合うおつまみや、リラックスタイムに楽しめるスイーツが用意されており、今回は別海町産のチーズやチーズケーキなどが並びます。

詳細情報

クロスホテル札幌 別海町フェア

住所：北海道札幌市中央区北2条西2丁目23 クロスホテル札幌

開催期間：2025年12月1日（月）～12月31日（水）

※画像はイメージです。

北海道Likers編集部のひとこと

独特な地形を持つ野付沖の豊かな海峡で育った肉厚で大きなホタテ。広大な自然の中で、ゆっくりと愛情をかけられて育ったキメ細やかな肉質と噛むほどに広がる赤身の旨味が特徴の別海牛。一面に広がる新鮮な牧草、摩周湖から流れるミネラルたっぷりの伏流水がある別海で育った牛の生乳から作られた牛乳、チーズ、バター。

そんな別海町の美味しさが詰まった12品目が堪能できる今回のフェア。

ぜひこの機会に、ふるさと納税で人気の美味しさを味わってみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【クロスホテル札幌】ふるさと納税で人気の北海道の東端・別海町から届く ホタテや牛肉などの美味を堪能「別海町フェア」 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

