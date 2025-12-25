「ぐるナイ」ゴチ最終戦、ナインティナイン・矢部浩之“異例”1ヶ月でクビ 11月に復帰していた
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる7時から日本テレビ系「ぐるナイ ゴチクビ発表SP」が放送され、「ゴチになります！26」にてナインティナイン・矢部浩之のクビが決定した。
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆坂上忍＆福原遥「ぐるナイ」ゴチバトル最終戦に参戦
今回は、最終戦特別ルールで1位をとれば年間の自腹総額が0円にリセットされ残留が決定。また、1品目のオーダー後に「ミニ結果発表」を実施。1品目の予想金額が1番外れた人がおみや代を支払うこととなった。これまでの最下位は自腹額98万円代の小芝で、66万円代の白石麻衣と84万円代の高橋文哉もクビ人数は最大3人とあってピンチの状況。自腹総額36万円代の岡村隆史、46万円代の矢部は安全圏、1位のNEWS・増田貴久はクビの可能性が低い中での最終戦となった。運命の1戦のカギを握るゲストは、俳優の坂上忍と女優の福原遥。設定金額は4万円と高額だ。そして今回、小芝が回したルーレットの結果、クビ人数は3人となった。
◆「ぐるナイ」ゴチバトル最終戦でクビ決定
矢部は2023年末の「ゴチ24」にて番組のメインキャラクターでありながらクビとなり、「ヤベチャンマン」としてロケに参加したり、2025年からは別室でゴチバトルにチャレンジしていた。そして、同年11月20日放送回から復帰し「ゴチ」企画に参加。しかし今回、3人目のクビ発表では、岡村と矢部が1位か最下位のどちらかで残る展開に。「最下位はドローンが落下した方」というルールのもと、ドローンはあっさりと矢部の前で落下。岡村は1位となり残留が決まった。復帰からまだ1ヶ月しか経っていない矢部は、「なにこれ？」と戸惑いながらスタジオをあとに。クビとなりながらも、スタジオには笑いが起こる異例の発表となった。
同番組の次回放送は2026年1月15日のよる7時から2時間SPとなっている。（modelpress編集部）
◆最終戦前の順位・自腹額
1位：NEWS・増田貴久 27万6840円
2位：霜降り明星・せいや 33万5140円
3位：ナインティナイン岡村隆史 36万7412円
4位：ナインティナイン矢部浩之 46万2300円
−−−クビ圏内−−−
5位：白石麻衣 66万2700円
6位：高橋文哉 84万550円
7位：小芝風花 98万3800円
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】