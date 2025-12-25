「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。企業とユーザーが共同で価値を生み出していく「場づくり」が重視される現在、どうすれば価値ある戦略をつくることができるのか？ 本連載では、同書の内容をベースに坂田氏の書き下ろしの記事をお届けする。

そのビジョンは、

現場を前に進ませていますか？

「これからは海外だ」

「AIを活用すべきだ」

「次の成長エンジンとなるイノベーションを生み出そう」

こうした言葉は、一見するともっともらしく、時代の流れを捉えながら会社の方向性を示しているように聞こえます。

しかし、もしビジョンがこのレベルの抽象的表現で止まっているとしたら、注意が必要です。なぜなら、抽象度が高すぎる言葉は、方向性を語っているようで、実際には何も決めていないからです。

このようなビジョンのもとでは、現場のメンバーは自分たちがどう動き、何を判断すればよいのかを具体的にイメージできません。

結果として、会議では前向きな言葉が並ぶ一方で、具体的な行動や意思決定が先送りされていく状態に陥っている組織は、決して少なくありません。

必要なのは、戦略の目的を

一段階だけ抽象化し直すこと

「成長」や「変革」という言葉自体が誤っているわけではありません。

問題は、それらが戦略の目的としては粒度が粗すぎるという点にあります。

その結果、掛け声はあるものの、戦略が前に進まないという状況が生まれます。その背景には、「何を基準に判断するのか」が定まらないまま、行動や決断を求めてしまっている構造があります。

必要なのは、戦略の目的を一段階だけ抽象化し直すことです。

たとえば、「これからはAIだ」という言葉をそのまま掲げるのではなく、「なぜAIなのか？」と問い直してみます。その問いを深めていくと、「顧客の業務判断をより速く、より確かなものにしたい」「人が本来向き合うべき価値創出に集中できる環境をつくりたい」といった、より上位の目的が見えてきます。

このように、単なる技術導入の話だったものが、自社はどのような価値を提供する存在でありたいのかという戦略の目的へと置き換わっていきます。

こうした抽象の質を高める作業を通じて、「自社は何者で、どこに向かおうとしているのか」という戦略の芯が、少しずつ輪郭を持ち始めます。

抽象度が整い、

ビジョンが機能すると戦略は動き出す

成果を出しているリーダーは、流行語を並べることよりも、戦略の目的を軸に、

・その目的に照らして、いまの判断は妥当か

・この選択は、どの方向に組織を導くのか

といった問いを、繰り返し磨いています。

戦略の目的が適切な抽象度に置き直されると、ビジョンは飾り言葉ではなく、判断と行動を導く軸へと変わります。

すると、現場のメンバーも自律的に動けるようになります。何をやるかだけでなく、何をやらないかも判断できるようになるからです。

重要なのは、「抽象度が高いか低いか」ではありません。抽象的すぎても、具体的すぎても、戦略は機能しません。意識すべきなのは、あくまで一段階だけ目的を抽象化することです。

『戦略のデザイン』では、このように戦略の目的を適切な抽象度に置き直す方法を具体的に解説しています。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。